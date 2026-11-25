Udruga "RTL pomaže djeci" nastavlja svoju misiju i ovogodišnjom kampanjom. Uz pozive i donacije gledatelja te podršku partnera, još mnogo djece čeka prilika za bolji život

Još uvijek je u tijeku humanitarna kampanja "Budi mi prijatelj" udruge "RTL pomaže djeci", u kojoj se prikupljaju sredstva za financiranje projekata koji su na natječaj Udruge prijavile neprofitne organizacije koje se bave djecom. 367 realiziranih projekata, više od milijun i 190 tisuća mališana kojima je pružena pomoć i 3.878.080 dosad uloženih eura u bolje sutra - udruga "RTL pomaže djeci" nastavlja svoju misiju i ovogodišnjom kampanjom. Uz pozive i donacije gledatelja te podršku partnera, još mnogo djece čeka prilika za bolji život. Prvi projekt ovogodišnje kampanje je onaj u Općoj bolnici Šibensko-kninske županije, na tamošnjem Odjelu pedijatrije za koji je potrebno osigurati novi inkubator. Riječ je o uređaju koji bi omogućio kvalitetnije uvjete liječenja i optimalnijeg nadzora životno ugrožene djece, kao i smanjio potrebu za premještanjem ovih najosjetljivijih pacijenata u druge medicinske ustanove. Inkubatori koje šibenska bolnica trenutno posjeduje stari su više od 12 godina pa je nabavka novog nužna. Svoju prvu životnu borbu ovi mališani, prijevremeno rođena i životno ugrožena novorođenčad, nisu birali sami. A kad život počne prerano, svaka je pomoć itekako važna!

icon-expand icon-close icon-close OB Šibenik Budi mi prijatelj FOTO: RTL

Drugi projekt u kampanji odnosi se na nabavu instrumenata za minimalno invazivnu dječju kardiokirurgiju za operacijske dvorane Odjela za kirurgiju prirođenih srčanih grešaka, Klinike za kardijalnu kirurgiju, KBC-a Zagreb. Minimalno invazivna dječja kardiokirurgija ima nebrojne prednosti, od redukcije operativnih trauma, smanjenja potrošnje krvi i transfuzijskih pripravaka, skraćivanja dana liječenja i ležanja u bolnici te također bolji estetski rezultat, što u konačnici dovodi do poboljšanja ishoda operativnih zahvata. Ovim projektom učinio bi se iskorak u profesionalnom i edukacijskom smislu i sveukupnom daljnjem razvoju dječje kardijalne kirurgije u Hrvatskoj. Prirođene srčane greške glavni su uzrok smrtnosti u neonatalnom i dojenačkom dobu. Godišnje se u Hrvatskoj rađa oko 400 djece s prirođenim srčanim greškama, a oko 60% ih zahtijeva kardiokirurško liječenje koje je u Hrvatskoj moguće jedino u KBC-u Zagreb. I zato, pokažimo veliko srce za ova mala srca iz svih dijelova Lijepe Naše i život koji je pred njima!

icon-expand Budi mi prijatelj KBC Zagreb FOTO: RTL

Treći projekt odnosi se na opremanje senzorne sobe Udruge za sindrom Down iz Zagreba, kako bi se unaprijedili uvjeti za provođenje terapijskog rada, senzorne integracije i rane intervencije. Projektom će se djeci sa sindromom Down osigurati sigurniji, kvalitetniji i poticajniji prostor za razvoj motorike, komunikacije i svakodnevnih funkcionalnih vještina. Djeca sa sindromom Down vrlo često imaju teškoće senzorne integracije, slabiji mišićni tonus, izazove u razvoju motorike, ravnoteže, koordinacije, pažnje i regulacije podražaja. Upravo zbog toga potrebni su im prilagođeni terapijski prostori i specijalizirana oprema koja omogućuje siguran, strukturiran i poticajan terapijski rad prilagođen njihovim razvojnim potrebama. Osigurajmo im sigurnije korake prema svijetu punom novih mogućnosti!

icon-expand Udruga za sindrom Down iz Zagreba FOTO: RTL

Još uvijek se stignete priključiti kampanji "Budi mi prijatelj" i ponovno pokazati da smo uvijek najjači za one najmanje!

Kako donirati?

1. Pozivom na našu humanitarnu liniju 060 9007 (0,83 EUR poziv s PDV-om) koja je otvorena tijekom cijele godine, a koju osigurava Hrvatski Telekom 2. Online donacijama direktno s naše web-stranice koristeći jednu od naznačenih kreditnih kartica. Potrebno je u za to predviđen prostor upisati iznos koji želite donirati. Klikom na tipku doniraj bit ćete upućeni na HT stranice za sigurnu naplatu na kojoj će te popuniti tražene podatke i izvršiti uplatu. Više o HT sigurnom on-line plaćanju pročitajte OVDJE. 3. Direktnom uplatom sredstva na donacijski žiro-račun Udruge – Žiro-račun: OTP banka HR6724070001500331700 4. Skeniranjem barkoda: Otvorite svoju m-banking aplikaciju i odaberite opciju plaćanja skeniranjem. Skenirajte ovaj barkod. Nakon što se podaci očitaju pripremit će se nalog za donaciju te ćete moći odabrati iznos koji želite donirati.

icon-expand Barkod FOTO: RTL

5. Putem KEKS Pay QR koda ili linka koji korisnika direktno preusmjerava u aplikaciju: https://kekspay.hr/pay/?cid=C51158707819&tid=P0028684&qr_type=4&code=DON01

icon-expand KEKS Pay QR kod FOTO: RTL

Za uplate iz inozemstva potrebno je upisati i BIC (Swift code) OTP Banke: OTPVHR2X