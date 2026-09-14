Novi izazovi! Tea Mihanović u voditeljskoj ulozi - stiže RTL Scena: 'Veselim se novom načinu susreta s gledateljima'

Od subote, 19. rujna nakon RTL-a Danas, u eter RTL-a stiže RTL Scena, novi vikend magazin, lifestyle format koji donosi aktualne priče iz svijeta showbiza, trendova i popularne kulture. Urednica Ivana Mandić Marković kaže - gledatelje čeka mjesto na kojem će se opustiti i zabaviti.

RTL Scena gledateljima donosi svježiji i dinamičniji pristup zabavnom sadržaju, spajajući klasičan televizijski format s načinom na koji publika danas prati spomenutu tematiku - brzo, vizualno atraktivno i kroz osobniji ugao. Svake subote u eter RTL-a stižu aktualnosti iz svijeta showbiza, lifestyle teme, ljudske priče, ali i sadržaji vezani uz putovanja, gastronomiju, kulturu i događanja.

RTL Scenu zamišljam kao mjesto na kojem ćemo se jednom na tjedan okupiti oko priča koje nas vesele, zanimaju, diraju i podsjećaju da iza javnih osoba, velikih događaja te reflektora uvijek stoje prije svega ljudi i njihove jedinstvene priče. Pratit ćemo domaću i stranu showbizz scenu, zaviriti u back stage sportskih događanja, gledateljima donositi lifestyle priče i pomno pratiti najbolje iz svih segmenata pop kulture. No prije svega želimo stvarati dobre emocije, povezati se s gledateljima i ponuditi im mjesto" na kojem će se opustiti i zabaviti", istaknula je Ivana Mandić Marković, urednica RTL Scene.

Emisiju će stvarati iskusan novinarski tim - Aleksandra Keresman Drpić, Sanja Jurković i Sanja Čeliković, koje su godinama gradile karijere u magazinskim televizijskim formatima. Upravo će njihova profesionalna znatiželja i bogato iskustvo biti jedan od najvažnijih potpisa emisije", dodaje Ivana i ističe kako bi voljela da RTL Scena gledateljima postane mali subotnji ritual, emisija kojoj se vraćaju jer znaju da ih ondje čeka nešto ugodno i zanimljivo - dvadesetak minuta dobrih vibracija.