Novo lice RTL-a Danas: Reporterka Mateja Radić pojačanje je središnje informativne emisije

RTL me privukao jer vijesti donosi na objektivan, jednostavan i razumljiv način - a to je najteže. Na početku i na kraju svega je informacija koja mora biti točna, provjerena, pravovremena i razumljiva. Odgovornost je velika i zato se ovaj posao ne radi na pola, svaki dan moraš dati 100 posto, a kada to više nije tako, vrijeme je za odjavnu špicu", ističe Mateja Radić. Iako je diplomirala kroatistiku na Hrvatskim studijima, karijeru je odlučila razvijati u medijima.

Volim ovaj posao i sve teme s kojima se radeći ga susrećem - od anketa na Lučkom i Dolcu do ozbiljnijih izvještavanja o primjerice nekim sudskim procesima. Još uvijek me raduje mijenjanje tema i ne želim se začahuriti niti u jedan sektor. Plaši me monotonija i zato mi itekako odgovara što mi niti jedan dan na poslu nije isti i što nikada ne znam kamo će me zadatak odvesti", ističe.

Gledatelji će Mateju Radić, uz ostale reportere tima RTL-a Danas, moći pratiti u svakodnevnim izdanjima emisije koja ostaje vjerna svom načelu – donijeti provjerene i pravovremene informacije, činjenice bez kompromisa - svakoga dana u 16:30 i u 19 sati.