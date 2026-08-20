Dino Dvornik danas bi slavio 62. rođendan: Neukrotivi duh i glazbeni genij koji je zauvijek promijenio scenu

Iako nas je Dino Dvornik napustio prerano, njegov neukrotivi duh, glazbeni genij i bezvremenski hitovi poput 'Zašto praviš slona od mene', 'Afrika' i 'Hipnotiziran' i dalje žive punim plućima među svim generacijama obožavatelja.
Pionir koji je pomicao granice
Dino nije bio samo pionir funk i elektroničke glazbe na našim prostorima koji je pomicao granice produkcije, već i unikatna pojava na domaćim malim ekranima. Kada su kamere ušle u dom obitelji Dvornik, nastala je prava televizijska povijest. Show je publiku osvojio nepatvorenom iskrenošću, kaotičnim obiteljskim situacijama i nezaustavljivim humorom.
Život pred kamerama bez uljepšavanja
Uz suprugu Danijelu i kćer Ellu, Dino je bez ikakve zadrške pokazao kako izgleda život iza svjetala pozornice, bez scenarija, bez uljepšavanja i s gomilom čiste energije. Njegove spontane izjave, otkačene ideje i anegdote iz svakodnevnog života i danas se s osmijehom prepričavaju.
Kultni reality show 'Dvornikovi' možete gledati na platformi Voyo - pustite si omiljene epizode, nasmijte se do suza i prisjetite se čovjeka koji je uvijek živio isključivo u svom ritmu.