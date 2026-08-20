Dino Dvornik danas bi slavio 62. rođendan: Neukrotivi duh i glazbeni genij koji je zauvijek promijenio scenu

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Iako nas je Dino Dvornik napustio prerano, njegov neukrotivi duh, glazbeni genij i bezvremenski hitovi poput 'Zašto praviš slona od mene', 'Afrika' i 'Hipnotiziran' i dalje žive punim plućima među svim generacijama obožavatelja.

icon-expand Dino Dvornik FOTO: Sanjin Strukic - PIXSELL

Pionir koji je pomicao granice

Dino nije bio samo pionir funk i elektroničke glazbe na našim prostorima koji je pomicao granice produkcije, već i unikatna pojava na domaćim malim ekranima. Kada su kamere ušle u dom obitelji Dvornik, nastala je prava televizijska povijest. Show je publiku osvojio nepatvorenom iskrenošću, kaotičnim obiteljskim situacijama i nezaustavljivim humorom.

icon-expand Dino Dvornik FOTO: Boris Scitar - Pixsell

Život pred kamerama bez uljepšavanja

Uz suprugu Danijelu i kćer Ellu, Dino je bez ikakve zadrške pokazao kako izgleda život iza svjetala pozornice, bez scenarija, bez uljepšavanja i s gomilom čiste energije. Njegove spontane izjave, otkačene ideje i anegdote iz svakodnevnog života i danas se s osmijehom prepričavaju.

icon-expand Dvornikovi FOTO: RTL