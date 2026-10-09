Od arhitektonskih trikova do luksuznih vila: 'Dom po mom' s Lanom Pavić ove nedjelje na RTL-u!

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Kako uz nekoliko dobrih odluka uljepšati vlastiti dom, što se krije iza dizajna atraktivnih turističkih rezidencija i zašto nekretnine na opatijskoj rivijeri ne gube na vrijednosti? Odgovore donosi nova epizoda emisije 'Dom po mom' s Lanom Pavić, ove nedjelje u 12:15 na RTL-u.

U trećoj epizodi emisije 'Dom po mom' gledatelje očekuje razgledavanje inspirativnih interijera, susret s poznatim imenima iz svijeta arhitekture i glazbe te priče o nekretninama i dizajnu koji spajaju estetiku, funkcionalnost i kvalitetu življenja.

Prva postaja je Zagreb, gdje će uspješni zadarski arhitekt Lovro Batković ugostiti ekipu emisije u svom stanu. Iz gradske svakodnevice selimo se na more, u Sveti Filip i Jakov, gdje se nalazi atraktivan resort koji nudi mogućnost hotelskog odmora, ali i kupnje vlastite nekretnine. U fokusu će biti i nekretnine na opatijskoj rivijeri, području koje već dugo privlači kupce i investitore, a za kraj donosimo i priču o tome kako izgleda suvremeno uređenje ugostiteljskih prostora.