Od Big Brothera preko Superstara do Eurosonga: Tko je Marin, performer koji s Lelek putuje na Eurosong?

Marin Novaković , ime koje je domaćoj publici postalo poznato kroz popularne reality formate, uskoro će stati na jednu od najvećih glazbenih pozornica na svijetu. Njegov put od omiškog mladića s velikim snovima do člana tima koji će predstavljati Hrvatsku na Eurosongu priča je o upornosti.

Šira javnost Marina je prvi put upoznala 2018. godine kao jednog od stanara posljednje sezone 'Big Brothera'. Tada je kao 23-godišnjak ušao u kuću predstavivši se kao talentirani plesač, pjevač i glumac, a svojom energijom i otvorenošću brzo je privukao simpatije gledatelja. Upravo je u tom showu upoznao Tomislava Rosu, s kojim je razvio blisko prijateljstvo koje se kasnije prelilo i u uspješnu poslovnu suradnju, ključnu za njegov glazbeni put.

Nakon završetka Big Brothera, Novaković se posvetio glazbi i modelingu. Njegov prvi singl "Sahara" nastao je u suradnji s poznatim beogradskim producentima, no pravi povratak na male ekrane uslijedio je 2023. godine kada se prijavio u glazbeni show "Superstar". Na audiciji je izveo energičnu pjesmu "Toy" pobjednice Eurosonga Nette te baladu "Nije ljubav stvar" Željka Joksimovića.

Njegov nastup izazvao je podijeljene reakcije žirija. Dok su Severina, Nika Turković i Filip Miletić pohvalili njegov scenski nastup i karizmu, opisujući ga kao "cijeli paket", Tonči Huljić bio je suzdržaniji po pitanju vokalnih sposobnosti. Ipak, s tri glasa "da" prošao je dalje, jasno dajući do znanja da sebe prvenstveno vidi kao performera. Paralelno je gradio i snažnu prisutnost na društvenim mrežama, gdje ga danas prate stotine tisuća ljudi.