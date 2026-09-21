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Od 'Divljih pčela' do 'Love Islanda Adria': Evo što vas sve večeras čeka na RTL-u

Ponedjeljak na RTL-u donosi večer ispunjenu omiljenim formatima, a gledatelje očekuje posebno uzbudljiv povratak. 'Divlje pčele' ponovno stižu na male ekrane, nastavlja se avantura kandidata 'Asia Expressa', dok će za kraj večeri novu dozu ljubavnih zapleta donijeti 'Love Island Adria'

RTL.hr
21.09.2026 11:26

Večer počinje u 17:50 sati uz 'Večeru za 5', nakon čega u 19 sati slijedi 'RTL Danas' s najvažnijim vijestima iz Hrvatske i svijeta.

U 20:15 sati vrijeme je za dugo iščekivani povratak 'Divljih pčela'. Omiljena serija vraća se s novim nastavcima i pričom koja će ponovno okupiti dobro poznate likove te donijeti nove zaplete, odnose i iznenađenja.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Odmah nakon 'Divljih pčela', u 21:10 sati, počinje nova epizoda 'Asia Expressa'. Kandidati nastavljaju svoju veliku azijsku avanturu u kojoj ih čekaju novi izazovi, nepredvidive situacije i borba za nastavak natjecanja.

U 22:50 sati slijedi 'RTL Direkt', a ljubitelji realityja trebali bi ostati budni jer je u 23:25 sati na rasporedu 'Love Island Adria'. U vili se odnosi mijenjaju iz dana u dan, a islandere čekaju novi ljubavni obrati i iznenađenja.

Dakle, plan za ponedjeljak je spreman – 'Večera za 5', 'RTL Danas', povratak 'Divljih pčela', nova avantura u 'Asia Expressu', 'RTL Direkt' i za kraj večeri 'Love Island Adria'. Sve na RTL-u!

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