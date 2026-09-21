Od 'Divljih pčela' do 'Love Islanda Adria': Evo što vas sve večeras čeka na RTL-u

Večer počinje u 17:50 sati uz 'Večeru za 5', nakon čega u 19 sati slijedi 'RTL Danas' s najvažnijim vijestima iz Hrvatske i svijeta.
U 20:15 sati vrijeme je za dugo iščekivani povratak 'Divljih pčela'. Omiljena serija vraća se s novim nastavcima i pričom koja će ponovno okupiti dobro poznate likove te donijeti nove zaplete, odnose i iznenađenja.
Odmah nakon 'Divljih pčela', u 21:10 sati, počinje nova epizoda 'Asia Expressa'. Kandidati nastavljaju svoju veliku azijsku avanturu u kojoj ih čekaju novi izazovi, nepredvidive situacije i borba za nastavak natjecanja.
U 22:50 sati slijedi 'RTL Direkt', a ljubitelji realityja trebali bi ostati budni jer je u 23:25 sati na rasporedu 'Love Island Adria'. U vili se odnosi mijenjaju iz dana u dan, a islandere čekaju novi ljubavni obrati i iznenađenja.