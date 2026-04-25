Novosti
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Igra chefova Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Novosti

Od frizerke do svjetske zvijezde! Tko je Maura Higgins koja je osvojila 'Love Island' i Hollywood?

Maura Haggins je nakon sudjelovanja u 'Love Island UK' postala svjetska zvijezda

RTL.hr
25.04.2026 18:00

Maura Haggins je Irkinja koja je 2019. godine preko noći postala zvijezda zahvaljujući britanskom 'Love Islandu'. Danas je globalno prepoznatljivo lice koje vješto plovi voditeljskim, poduzetničkim i glumačkim vodama s obje strane Atlantika.

'Love Island' kao odskočna daska

Prije nego što je zakoračila u slavnu vilu, Maura Higgins živjela je u malom irskom mjestu Ballymahon i radila kao frizerka. Njezin se život promijenio 2019. godine kada je ušla u petu sezonu 'Love Islanda'. Gledatelje je odmah osvojila svojom direktnošću, humorom i beskompromisnim stavom, zbog čega je postala jedna od najupečatljivijih sudionica u povijesti showa. Iako nije pobijedila, s partnerom Curtisom Pritchardom stigla je do finala i osvojila četvrto mjesto, što se pokazalo kao savršena polazišna točka za ono što je uslijedilo.

Osvajanje televizijskog svijeta

Nakon izlaska iz vile, Maurina karijera krenula je strelovito uzbrdo. Počela je s gostovanjima u popularnim emisijama, a ubrzo je dobila i prve voditeljske angažmane. Vodila je irsku verziju make-up natjecanja "Glow Up", a okušala se i u drugim formatima poput "Dancing on Ice" i "I'm a Celebrity...Get Me Out of Here!".

Ključan korak u njezinoj karijeri bio je prelazak na američko tržište. Godine 2023. postala je voditeljica društvenih mreža za američku verziju 'Love Islanda', a njezin talent i karizma ubrzo su joj osigurali poziciju voditeljice popularne popratne emisije 'Love Island USA: Aftersun'. Time je učvrstila svoj status ne samo kao bivša natjecateljica, već kao zaštitno lice franšize.

Globalna zvijezda i američki san

Njezin pohod na Ameriku tu nije stao. Sudjelovanje u iznimno gledanom reality showu "The Traitors US", gdje je stigla do samog finala, donijelo joj je novu razinu popularnosti i otvorilo vrata Hollywooda. Uskoro je uslijedio i poziv za sudjelovanje u američkoj verziji "Plesa sa zvijezdama" ("Dancing With The Stars"), što je potvrdilo njezin status tražene televizijske ličnosti.

Osim na televiziji, Maura se ostvarila i kao poduzetnica, surađujući s velikim modnim i kozmetičkim brendovima poput MAC Cosmetics i Boohoo, a njezino se bogatstvo procjenjuje na više od tri milijuna dolara. Nedavno je imala i svoj glumački debi u irskoj komediji "The Spin", dokazavši da su njezine ambicije daleko veće od reality svijeta.

