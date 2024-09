Od Ljube Česića Rojsa do Konstrakte! RTL Direkt televizijska je senzacija koja se vraća u stari termin, a Mojmira otkriva zbog čega je na ulici pozdravljaju s 'Moooolim'!

Mojmira Pastorčić i RTL Direkt tijekom godina su postali sinonim za kvalitetnu televizijsku priču, a činjenica da ih ljudi godinama vjerno prate na kraju svakog dana, urednici i voditeljici veliki je kompliment. "Puno mi znači što nas gleda toliki broj ljudi, a posebno što nas prati veliki broj mladih ljudi. Gledatelji znaju da RTL Direkt ne nose suhoparne vijesti, ne bojimo se šale, sarkazma i provokacije. Bavimo se i smiješnim, neobičnim i nevjerojatnim. Ne libimo se ni kritizirati i ukazivati na pogreške, bavimo se temama koje su važne za ovo društvo - i rasizmom prema stranim radnicima i time tko je kriv za nevjerojatno skupe cijene. Je li Billie Eilish stvarno skinula Olivera Dragojevića i Gibonnija, može li Zagreb vratiti kupalište na Savi i možemo li stvarno početi trenirati i kvalificirati se za iduće Olimpijske igre. Gosti mogu biti i guverner HNB-a i Baby Lasagna. U studiju mi je bio i gay par i časna sestra koja gradi prihvatilište za bolesne. I Konstrakta i Ljubo Česić Rojs", ponosna je Mojmira koja veliki trud ulaže u raznolikost sadržaja koji nudi gledateljima. Sve to čini RTL Direkt posebnim televizijskim mjesto, a primijetili su to i televizijska publika i kritika. No, Mojmira je jasna - svaki dan ekipa RTL Direkta daje svoj sve od sebe. "Brojna priznanja koja smo dobili tijekom godina veliki su kompliment. No, nema života na staroj slavi. Danas moraš biti najbolji mogući. Jučer ne postoji".

