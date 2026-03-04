Odaberi svog chefa. Bori se za svoj tim. Ovo je 'Igra chefova'

RTL Hrvatska uskoro mijenja sve što ste mislili da znate o kulinarskim showovima

'Igra chefova', kulinarski fenomen koji je osvojio publiku diljem Europe, stiže na RTL ovog proljeća. No zaboravite klasična natjecanja u kuhanju. Ovo je priča o ponosu, lojalnosti i onome što se dogodi kad se najjači hrvatski chefovi jednostavno - odbiju predati.

Tri chefa. Tri vojske. Jedna titula.

U samom srcu 'Igre chefova' nalaze se tri iznimno snažne kulinarske osobnosti hrvatske gastronomije - i svaki od njih dolazi uz prasak.

TONI BOBAN

Chef s dugogodišnjim iskustvom, mediteranska vatra iz splitske K.užine. Prekaljeni chef Hrvoje Zirojević uzeo ga je pod svoje i postao mu mentor još kad je imao petnaest godina. Instinktivan, topao i izrazito natjecateljski nastrojen, Toni je cijelu karijeru posvetio pretvaranju tradicije u nešto neočekivano. Njegov tim kuhat će strastveno i predano. Izlazak iz zone komfora nije lagan, ali uvijek se isplati. Bit će tu iskusnih chefova, ali i amatera s iznenađujućom kreativnošću, što će natjecanje učiniti još zahtjevnijim. Neki ljudi kuhaju iz ljubavi, ali se još nisu usudili krenuti profesionalnim putem - sada je njihova prilika."

STIVEN VUNIĆ

Jedan od deset najboljih chefova u Hrvatskoj i kreativna snaga iza restorana Zijavica u Mošćeničkoj Dragi. Stiven traži disciplinu, ratnički mentalitet i apsolutno poštovanje lokalnih namirnica. Njegov tim kuhat će s kirurškom preciznošću. Očekujem da će show prikazati snažnu sliku hrvatske gastronomije. Ovdje sam da pokažem što znam, da uživam u natjecanju i da se zabavim otkrivajući nešto novo."

TIBOR VALINČIĆ

Chef koji je 2024. postao najmlađi hrvatski chef s Michelinovom zvjezdicom. Ponedjeljkom u 21.15 on postaje nešto sasvim drugo, vođa tima za kojeg 'dobro' nikada nije dovoljno. Njegov tim kuhat će opsesivno.

U ovaj projekt ulazim zbog dobre ekipe i snažnog timskog duha. Vjerujem da će emocije, prilagodljivost i snalažljivost na kraju odlučiti tko dolazi do vrha." Tri potpuno različite vizije. Tri tima. Jedan pobjednik. 'Igra chefova' počinje slijepim audicijama, u kojima chefovi kušaju jela ne znajući tko ih je pripremio - od strastvenih kućnih kuhara do iskusnih profesionalaca. Ovdje nitko ne prolazi na temelju imena ili reputacije. Slijedi boot camp - trenutak kada natjecatelji doznaju čije će boje braniti. Kad se timovi formiraju, sve se mijenja. Chefovi više nisu samo suci. Postaju zapovjednici. Od tog trenutka, svaki je izazov timski izazov. Svaka pogreška pada na cijeli tim. Svaka pobjeda dijeli se zajedno. I svakog tjedna - netko odlazi kući. Ulog postaje sve nepredvidljiviji i zabavniji: - Tko će osvojiti najiskrenije kritičare u Hrvatskoj - školarce? - Tko će pridobiti bake okusima tradicije i djetinjstva? - Tko će nahraniti iscrpljene pripadnike Gorske službe spašavanja nakon teške smjene i potaknuti njihove emocije? Ovo nisu apstraktni testovi. Ovo su trenuci koji znače nešto.

Pobjednik osvaja više od slave.

Na kraju sezone, jedan će se tim izdvojiti iznad svih ostalih. Pobjednički natjecatelj osvaja 25.000 eura i mjesto u povijesti hrvatske gastronomije. No prije tog završnog trenutka, očekuju nas napetost, smijeh, neočekivana genijalnost i posebno zadovoljstvo gledanja nekoga kako nadmašuje sva očekivanja. 'Igra chefova' stiže na RTL i platformu Voyo ovog proljeća!

O emisiji 'Igra chefova'

'Igra chefova' je međunarodni kulinarski natjecateljski format proizveden za RTL Hrvatska. U showu sudjeluju tri vodeća hrvatska chefa, Toni Boban, Stiven Vunić i Tibor Valinčić koji, kao vođe timova, vode amatere i profesionalce kroz slijepe audicije, boot camp i timske kulinarske izazove.

