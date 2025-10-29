On je trenutačno miljenik regije, a evo kako je Jakov Jozinović započeo - u RTL-ovom showu 'Zvjezdice'

U do posljednjeg mjesta ispunjenoj beogradskoj MTS dvorani, za koju su ulaznice rasprodane u samo sat vremena, postalo je jasno da Jakov Jozinović nije samo prolazna internetska senzacija. Mladi glazbenik iz Vinkovaca postao je zvijezda.

Počeci na malim ekranima

Iako se njegov uspon mnogima čini kao da se dogodio "preko noći", Jakovljev put do uspjeha bio je postepen i ispunjen radom. Prvi put se široj publici predstavio kao dvanaestogodišnjak 2018. godine u RTL-ovom showu "Zvjezdice", gdje je stigao do polufinala. Nekoliko godina kasnije, pojavio se u još jednom glazbenom shoeu, gdje je izvedbom pjesme "Bohemian Rhapsody", posvećene majci, ponovno oduševio žiri i gledatelje. Ta su mu iskustva, kako je sam rekao, bila potvrda da se "ništa ne postiže preko noći, nego da samo iskren, pošten i uporan rad dovodi do rezultata".