On je trenutačno miljenik regije, a evo kako je Jakov Jozinović započeo - u RTL-ovom showu 'Zvjezdice'

U do posljednjeg mjesta ispunjenoj beogradskoj MTS dvorani, za koju su ulaznice rasprodane u samo sat vremena, postalo je jasno da Jakov Jozinović nije samo prolazna internetska senzacija. Mladi glazbenik iz Vinkovaca postao je zvijezda.
Počeci na malim ekranima
Iako se njegov uspon mnogima čini kao da se dogodio "preko noći", Jakovljev put do uspjeha bio je postepen i ispunjen radom. Prvi put se široj publici predstavio kao dvanaestogodišnjak 2018. godine u RTL-ovom showu "Zvjezdice", gdje je stigao do polufinala. Nekoliko godina kasnije, pojavio se u još jednom glazbenom shoeu, gdje je izvedbom pjesme "Bohemian Rhapsody", posvećene majci, ponovno oduševio žiri i gledatelje. Ta su mu iskustva, kako je sam rekao, bila potvrda da se "ništa ne postiže preko noći, nego da samo iskren, pošten i uporan rad dovodi do rezultata".
Snaga društvenih mreža i spontanosti
Pravu eksploziju popularnosti donijele su mu društvene mreže, ponajviše TikTok. Njegove emotivne interpretacije bezvremenskih hitova Olivera Dragojevića, Zdravka Čolića, Gibonnija i Đorđa Balaševića postale su viralne, prikupivši milijune pregleda. Zanimljivo je da većina snimki nije nastala kao planirani sadržaj, već su to spontani trenuci koje je publika zabilježila na njegovim nastupima. Upravo ta autentičnost, bez filtera i produkcije, ključ je kojim je osvojio srca publike diljem regije. Njegova izvedba pjesme "Olivera" postala je svojevrsna himna njegovih nastupa.
Emocija kao ključ uspjeha
"Emocija je ključ svega što radim", istaknuo je Jakov u intervjuu, dodavši kako je to nešto što se ne može odglumiti ili naučiti. Njegov najveći glazbeni uzor od malih nogu je Oliver Dragojević, u čijim se pjesmama, tekstovima i emociji najviše pronalazi. Ta iskrenost osjeti se na svakom nastupu, poput onog na Špancirfestu u Varaždinu, gdje se spontano okupilo gotovo pet tisuća ljudi pjevajući s njim uglas.
Nakon rasprodanih koncerata u Ljubljani, Mariboru i Beogradu, gdje je premijerno izveo i tri autorske pjesme, Jakov ne namjerava stati. Iako skromno govori o budućnosti, ima jedan veliki san – napuniti zagrebačku Arenu. Sudeći prema ljubavi publike i putu koji je dosad prešao, taj san se čini sve bližim stvarnosti.