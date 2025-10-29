Novosti
One su turske Olga, Paula, Ana i Marta: Njihovu verziju 'Sjena prošlosti' gledajte ekskluzivno na Voyo

'Osveta u štiklama' (hrvatske 'Sjene prošlosti' ne propustite od petka, 31. listopada na platformi Voyo

RTL.hr
29.10.2025 10:00

Pripremite se za napetu priču o prijateljstvu, izdaji i osveti koja se servira hladna, a nosi se na visokim potpeticama. Na platformu Voyo od petka, 31. listopada stiže međunarodno priznata turska serija 'Osveta u štiklama' (Stilletto Vendetta), glamurozni psihološki triler koji je osvojio publiku diljem svijeta. Naša publika pratila je domaću inačicu - 'Sjene prošlosti'. Kao što je gledateljima već poznato, serija donosi priču o četiri žene čiji su životi isprepleteni mračnom tajnom iz prošlosti, a čiji ponovni susret pokreće lavinu događaja s fatalnim posljedicama.

Radnja koja ledi krv u žilama

Priča nas vodi u elitno istanbulsko naselje Sarmak, gdje naizgled savršene živote vode tri prijateljice iz djetinjstva: Merve (Aslhan Gürbüz), Pelin (Bade çil) i Arzu (Tülin Özen). Njihovu idilu narušava povratak četvrte prijateljice, Oye (Gökçe Bahadr), danas uspješne ginekologinje. Prije gotovo 20 godina, Merve, Pelin i Arzu okrutnom su podvalom smjestile Oyi, lažno je optuživši za vezu s profesorom.

Zbog skandala, Oya i profesor izbačeni su iz škole, a njezin život uništen je do temelja. Nakon pokušaja samoubojstva i teških posljedica koje su je trajno obilježile, Oya napušta grad. Dvadeset godina kasnije, vraća se jača no ikad, a njezin dolazak u Sarmak otvara stare rane. Ponovni susret četiri žene postaje uvod u misteriozno ubojstvo, a policijski istražitelji moraju zaroniti duboko u njihovu prošlost kako bi otkrili tko je žrtva, a tko ubojica.

Svijet privida i opasnih igara

"Osveta u štiklama" nije samo kriminalistička drama; to je duboka studija ženskih odnosa, društvenih pritisaka i toksičnog prijateljstva. Sarmak je svijet u kojem su status, bogatstvo i savršena fasada sve. Iza zatvorenih vrata luksuznih vila kriju se nesretni brakovi, laži, ucjene i beskrupulozna manipulacija. Prijateljstvo između glavnih junakinja opasna je igra u kojoj se savezništva mijenjaju preko noći, a izdaja je uvijek iza ugla.

Serija vješto istražuje teme poput licemjerja visokog društva i "mačizma", gdje se od žena očekuje da budu savršene supruge i majke, podređene svojim muževima, bez obzira na vlastite ambicije i sposobnosti.

Iza kulisa uspjeha

Pod redateljskom palicom Alija Bilgina i Deniza Yorulmazera te prema scenariju Meriç Acemi, serija je postala globalni fenomen. Osvojila je brojne nagrade, uključujući nagradu Turkey Youth Awards za najbolji scenarij, a bila je nominirana i na prestižnom Seoul International Drama Awards.

"Ono što me najviše privuklo ovom projektu jest činjenica da je riječ o žanru koji nikada prije nije isproban u Turskoj. Scenarij me osvojio jer je imao i humora, i napetosti, i drame", izjavio je redatelj Ali Bilgin, hvaleći izvanrednu glumačku postavu koja je udahnula život kompleksnim i slojevitim likovima. 

Ne propustite 'Osvetu u štiklama', seriju koja će vas držati prikovanima za ekran dok se zamršeno klupko laži, ljubomore i skrivenih želja odmotava do šokantnog raspleta. 

'Osvetu u štiklama' gledajte od petka, 31. listopada na platformi Voyo

