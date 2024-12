Ovi trenuci su obilježili 2024. godinu: Neki parovi su se zaručili, a jedan je prošetao do oltara

Vjenčanje Mure Klare i Marka

Mura Klara i Marko zaručili su se u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu', a vjenčali su se 9. ožujka te je RTL ekipa bila pozvana na svadbu. ''Osjećam se savršeno. Ne mogu opisati tu sreću – neodoljiv je osjećaj'', rekla je Mura Klara nakon udaje za Marka. ''Samo nadograđujemo naš odnos i uživamo u svakom danu zajedno'', dodao je Marko.

icon-expand Mura Klara i Marko, Brak na prvu FOTO: Instagram

Mura Klara je otkrila i gdje se vidi u bližoj budućnosti. ''Vidim se s Markom i našom obitelji. To mi je prvo u čemu se s njim vidim'', rekla je Mura Klara. ''To je istina, a ovo je bio prvi korak ka tome. Radit ćemo na tome i truditi se da povećamo to jednog dana'', dodao je Marko. Paru je na vjenčanju čestitala Neda Ukraden koja je idol Mure Klare, a supružnici su na društvenim mrežama podijelili svadbene fotografije koje možete pogledati u našem album.

icon-expand Mura Klara i Marko, Brak na prvu FOTO: Instagram

Ivica zaprosio Ilonu

Ivica je zaprosio Ilonu na koncertu i legendarna pjevačica Neda Ukraden bila je uz par u emotivnom trenutku. Farmer je kleknuo, a uzbuđena Ilona ostala je bez riječi. "To je baš prekrasno", komentirala je Neda Ukraden.

icon-expand Ivica i Ilona, Ljubav je na selu FOTO: RTL

Nažalost, njihova sreća nije dugo potrajala. Dok je Ivica htio da krenu dalje i prijeći preko svega što se događalo, Ilona je s obzirom na sve što se događalo, odlučila da je najbolje da prekinu.

icon-expand Ivica i Ilona, Ljubav je na selu FOTO: RTL

Željko zaprosio Tajči

Željko je odlučio pitati Tajči hoće li se udati za njega dok su bili na večeri na romantičnom putovanju. Željko je za večerom iznenadio Tajči i zaprosio je. "Hoćeš se udati za mene i biti mi žena? Ne želim se odvojiti od tebe, molim te", pitao ju je. "Ne moraš me to moliti, znaš da hoću", odgovorila mu je Tajči. "Njemu uvijek da. Trebalo je prije reći da, ali eto, bolje ikad nego nikad", komentirala je.

icon-expand Željko i Tajči, Ljubav je na selu FOTO: RTL

"Ne znam kako da to opišem. Stvarno, zaslužila je i amen", rekao je Željko kako se osjeća. "Ne mogu opisati koliko sam sretna. Ja sam ustvari i došla zbog svega toga. Mislim da je sada vrijeme da počnemo živjeti normalan život", ispričala je Tajči. Par je ekskluzivno za RTL.hr otkrio i da se vjenčao.

icon-expand Tajči i Željko, Ljubav je na selu FOTO: RTL

Toni zaprosio Valentinu

Toni je zaprosio Valentinu na okupljanju kandidata 'Ljubav je na selu' u Istri. Ona nije mogla sakriti suze, a priznala je očekivala nešto spektakularnije. Smetalo joj je što nije u haljini i sređena nego u Tonijevoj sportskoj majici.

icon-expand Valentina i Toni, Ljubav je na selu FOTO: RTL

Istaknula je da je zaručnički prsten divan. Drugi kandidati i voditeljica Anita Martinović tješili su Valentinu i rekli joj da je važna ljubav, a ne način na koji je izvedena prosidba. "Ja sam htjela imati slike, htjela sam imati...", rekla je Valentina u suzama. Njezin odnos s Tonijem nije narušio taj trenutak, a zajedno planiraju budućnost. Valentina je ekskluzivno za RTL.hr otkrila da seli k Toniju u Cerić.

icon-expand Valentina i Toni, Ljubav je na selu FOTO: RTL

Mislav zaprosio Silviju

Silvija Temšić i Mislav Vlašić, koji su se zaljubili u sedmoj sezoni 'Života na vagi', zaručili su se u srpnju ove godine na prvu godišnjicun njihove veze. Silvija nam je otkrila detalje prosidbe. "Mislav je bio tri dana na terenu u Dalmaciji i jučer je taman trebao doći, a budući da sam mu poklonila dosta dobar poklon za rođendan, odlučila sam za godišnjicu neku sitnicu. Nakon naših rođendana smo i počeli pričati kako bismo obilježili našu godišnjicu i bismo li negdje otputovali i onda je Mislav rekao da će on sve organizirati", ispričala je ekskluzivno za RTL.hr.

icon-expand Silvija Temšić i Mislav Vlašić FOTO: Privatni album

"Morala sam ići do mjesta iznenađenja zavezanih očiju. Mislila sam da će me iznenaditi odlaskom na neku lokaciju na koju sam željela otići, nisu mi pale na pamet zaruke. Do lokacije smo se vozili po nekim zavojima i čak mi je malo muka jer sam imala povez. Došli smo do Lipe gdje smo bili dva mjeseca u 'Životu na vagi', tamo gdje smo se upoznali. Ondje je pripremio dekicu za piknik, kiflice i vino. Sjeli smo tamo, još smo sreli i neke ljude koji su nas zaustavili i pričali s nama i onda je Mislav otišao do auta i rekao da mora još nešto donijeti. I rekao mi je da uzmem mobitel da malo snimamo da smo tu kod Lipe. I on je kleknuo, zaprosio me, a ja sam ostala bez teksta. Nisam znala što, kako, suze su mi potekle. Osjećam se prekrasno, presretno i nisam to očekivala i baš mi je drago. Baš smo sretni", dodala je. Silvija je nedavno za RTL.hr otkrila da je sve spremno za njihovo vjenčanje. "Pripremamo se za vjenčanje koje će biti 27. rujna 2025. Salu smo odabrali u okolici Zagreba pa da bude na pola puta mojoj obitelji, kao i Mislavovoj. Radi se o istočnom dijelu Zagreba", rekla je Silvija i otkrila kako su dogovorili doslovno sve - cvjećarku, salu, bend, fotografa...

icon-expand Silvija i Mislav, Život na vagi FOTO: RTL

"Prstene smo dali izraditi. Vjenčanicu mi je kupila mama, još ću samo pred kraj otići kod krojačice da je preradimo, a Mislav će odijelo kupiti mjesec dana prije vjenčanja", otkrila je. Dodala je kako su oboje vrlo tradicionalni te da će vjenčanje biti u tom duhu. "Želimo održati tradiciju. Bit će okupljanje i kod mene i kod njega, on će onda doći do mene, a poslije crkve idemo u salu", rekla je. S organizacijom su već skoro i gotovi, a Silvija je priznala kako je zbog toga bila pod stresom. "Kad smo krenuli u to, ja sam više bila pod stresom, ali uspio me smiriti i reći da ja ne slažem svadbu sama nego da smo zajedno u tome i da će on pomoći. Što god da se događa, da je na raspolaganju", rekla je. Hedviga se zaručila Hedviga iz 'Braka na prvu' na društvenim mrežama je podijelila lijepu vijest da se zaručila, a za RTL.hr je otkrila je li to očekivala i je li zadovoljna načinom na koji se odvila prosidba. "Koliko god smo mi već od ljeta razgovarali o tome vidimo li se vjenčani kroz godinu dana, ništa me nije moglo pripremiti da će taj dan prosidbe biti baš prekjučer. Kako sam ja uvijek govorila da želim klasičnu prosidbu, klečanje i prsten, nisam mogla znati da će to zaista i učiniti na takav romantičan način jer sam bila sigurna da bih već uspjela otkriti da sprema neko iznenađenje. Kako smo bili na putu, a to je nama vrlo često, nisam pretpostavljala da će ovaj put biti nešto još posebnije nego inače", ispričala je.

icon-expand Hedviga Tandara, Brak na prvu FOTO: RTL

Otkrila je detalje prosidbe. "Bili smo na večeri i kad je došao desert s prskalicama meni ništa nije bilo jasno, a još manje kad se ustao preko puta stola i došao do mene i kleknuo pored. Mislim da je moj šok u tom trenutku bio toliki da su mi se noge odrezale, nisam se mogla ni ustati, on kaže da je samo ponavljao u sebi što želi reći da ne pogriješi, a ja sam čak i ovakva skroz nesvjesna jedino čula pitanje i izgovorila taj "da" bez da sam i sekundu razmišljala. Ali kako je to uspio organizirati s konobarima da ništa ne posumnjam i snimanje, ma i doslovno me oborio s nogu i nisam mogla misliti da mi nešto može napuniti srce tom količinom ljubavi za osobu koja je moj muškarac od jučer do kraja života", rekla je. Otkrila je da već zna da će vjenčanje biti izvan Hrvatske. "Vjenčanje će sigurno biti izvan zemlje, to smo usuglasili", istaknula je.