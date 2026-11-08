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Ovo je idealan kućni ljubimac za sve početnike!

Više o životinjama te kako se brinuti o njima saznajte u emisiji 'Tko to tamo priča?' na programu RTL Kockice

RTL.hr
08.11.2026 11:00

Zamorci su male životinje koje su osvojile srca mnogih. Okretni su i iznimno umiljati, ne trebaju puno prostora, a briga o njima nije zahtjevan posao. Ako razmišljate o kućnom ljubimcu, brojni će potvrditi kako se upravo zamorci nalaze pri samom vrhu ljestvice najpoželjnijih. Evo zašto:

Iznimno su društveni

Zamorci stvaraju snažne veze sa svojim ljudima i jako dobro napreduju u parovima ili malim skupinama.

Dobri su komunikatori

Za razliku od mnogih malih i tihih kućnih ljubimaca, zamorci jasno komuniciraju svoje emocije. Ispuštaju prepoznatljiv, veseo zvižduk kada su uzbuđeni i izvode radostan ples, koji izgleda kao skakanje ravno gore i uvrtanje u zraku.

Tko to tamo priča
Tko to tamo priča FOTO: RTL

Blagi temperament

Imaju mirnu, neagresivnu osobnost kada se njima nježno rukuje, što ih čini izvrsnim za malu djecu, koja razvijaju vještinu brige o kućnim ljubimcima.

Neovisni od rođenja

Mladunci zamoraca rađaju se potpuno razvijeni s otvorenim očima, krznom i sposobnošću da jedu krutu hranu unutar nekoliko sati, pokazujući svoju prirodnu otpornost.

Predvidljiva rutina i održavanje

Njihova svakodnevna briga vrti se oko kontinuiranog žvakanja svježeg sijena i povrća kako bi im se podrezali prirodno rastući zubi, uspostavljajući jednostavnu rutinu hranjenja i čišćenja za obitelji.

Zamorce, ali i mnoge druge, imate priliku upoznati u emisiji Tko to tamo priča?' na programu RTL Kockice.

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