Ovo je idealan kućni ljubimac za sve početnike!

Zamorci su male životinje koje su osvojile srca mnogih. Okretni su i iznimno umiljati, ne trebaju puno prostora, a briga o njima nije zahtjevan posao. Ako razmišljate o kućnom ljubimcu, brojni će potvrditi kako se upravo zamorci nalaze pri samom vrhu ljestvice najpoželjnijih. Evo zašto:

Zamorci stvaraju snažne veze sa svojim ljudima i jako dobro napreduju u parovima ili malim skupinama.

Za razliku od mnogih malih i tihih kućnih ljubimaca, zamorci jasno komuniciraju svoje emocije. Ispuštaju prepoznatljiv, veseo zvižduk kada su uzbuđeni i izvode radostan ples, koji izgleda kao skakanje ravno gore i uvrtanje u zraku.

Imaju mirnu, neagresivnu osobnost kada se njima nježno rukuje, što ih čini izvrsnim za malu djecu, koja razvijaju vještinu brige o kućnim ljubimcima.

Mladunci zamoraca rađaju se potpuno razvijeni s otvorenim očima, krznom i sposobnošću da jedu krutu hranu unutar nekoliko sati, pokazujući svoju prirodnu otpornost.

Njihova svakodnevna briga vrti se oko kontinuiranog žvakanja svježeg sijena i povrća kako bi im se podrezali prirodno rastući zubi, uspostavljajući jednostavnu rutinu hranjenja i čišćenja za obitelji.

Zamorce, ali i mnoge druge, imate priliku upoznati u emisiji Tko to tamo priča?' na programu RTL Kockice.