Ovo nitko nije očekivao: Pogledajte što su napravili voditelji RTL-a Danas

U središnjem dnevniku koji su vodili uvijek nasmijana Ivana Brkić Tomljenović i neodoljivo šarmantni Mario Jurič, dogodio se trenutak koji će se još dugo prepričavati, navodi net.hr. Reklame su završile, kamera se vratila u studio, a umjesto priče o ćevapima – gledatelji su svjedočili pravom selfie trenutku!

Ivana i Mario su pred kamerama odlučili – pa zašto ne? – okinuti jedan selfie. Osmijesi do ušiju, mobitel u kadru, klik – i Mario zadovoljno izjavljuje: "Eto, to je to." Ivana baci pogled na fotku, nasmije se i smireno pospremi mobitel kao da je to najnormalnija stvar na svijetu.