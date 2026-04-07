Ovo su najpoznatiji Love Island parovi koji su obilježili generacije gledatelja

Dok se zahuktava interes za 'Love Island Adria', donosimo priče koje su obilježile Love Island, parove koji su dokazali da ljubav iz showa ne mora biti prolazna, već može prerasti u brak, obitelj i zajednički život izvan reflektora.
Globalni fenomen koji je promijenio reality
Love Island prvi put je emitiran u Ujedinjenom Kraljevstvu 2015. godine, a ubrzo je postao globalni hit s verzijama diljem svijeta, od Australije do SAD-a.
Format je jednostavan, natjecatelji ulaze u luksuznu vilu, traže ljubav i bore se za nagradu, ali ono što je show izdvojilo jest činjenica da su neke veze nastavile živjeti i nakon završetka snimanja.
Upravo zbog toga, Love Island danas ima svoje naslijeđe i parove koji su dokazali da reality ljubav može biti stvarna.
Prvi brak u povijesti showa - Olivia Buckland i Alex Bowen
Iskra među njima planula je u vili na Mallorci, a njihova kemija brzo je osvojila gledatelje. Iako su mnogi mislili da će njihova priča završiti izlaskom iz showa, Olivia i Alex dokazali su suprotno, njihova ljubav tek je tada počela.
Dvije godine kasnije, 2018., postali su prvi par u povijesti showa koji je svoju reality romansu okrunio brakom, a njihovo vjenčanje pratili su milijuni.
Danas su ponosni roditelji sina i i dalje slove za jedan od najuspješnijih parova koje je show iznjedrio, dokaz da ljubav pred kamerama itekako može postati stvarna.
Ljubav koja je preživjela sve - Cara De La Hoyde i Nathan Massey
Pobjednici druge sezone Love Island (Ujedinjeno Kraljevstvo, 2016.).
Njihova ljubav nije bila bajka od početka, nakon izlaska iz showa uslijedio je šokantan prekid, sumnje i veliki pritisak javnosti. Ipak, emocije su prevladale. Pomirili su se, odlučili dati svojoj vezi novu priliku i 2019. izrekli sudbonosno "da".
Danas su ponosni roditelji sina Freddieja i kćeri Delilah, a njihova priča često se ističe kao dokaz da i najturbulentnije veze mogu prerasti u stabilnu obitelj.
Najpraćeniji par moderne ere su Molly-Mae Hague i Tommy Fury
Jedan od najpoznatijih parova iz pete sezone showa Love Island (Ujedinjeno Kraljevstvo, 2019.), iako nisu odnijeli pobjedu, upravo su oni postali najveće zvijezde te generacije.
Njihova romansa započela je pred kamerama, a nastavila se i nakon showa. U siječnju 2023. dobili su kćer Bambi, a iste godine i zaručili se.
Iako su 2024. šokirali fanove prekidom, početkom iduće godine ponovno su se pomirili, čime su još jednom pokazali koliko je njihova veza, unatoč svemu, i dalje snažna.
Jessica Shears i Dom Lever, od sumnji do čvrstog braka
Njihova veza od samog početka bila je pod povećalom, dok su jedni navijali za njih, drugi su sumnjali da će opstati izvan vile. No Jessica i Dom brzo su ušutkali skeptike.
Ubrzo nakon showa zaručili su se, a već 2018. svoju su vezu okrunili brakom. Danas imaju dvoje djece i žive daleko od reality drame koja ih je spojila.
Njihova priča dokaz je da čak i one ljubavi u koje nitko nije vjerovao mogu prerasti u stabilan i dugotrajan odnos.
Camilla Thurlow i Jamie Jewitt, obitelj iz snova
Dok su se oko njih događale burne drame i kratkotrajne romanse, njihova se ljubav razvijala tiho, iskreno i bez velikih riječi, upravo zato publika ih je od samog početka obožavala.
Nakon izlaska iz showa ostali su zajedno, svoju su vezu učvrstili brakom 2021., a danas imaju troje djece i obiteljski život koji mnogi opisuju kao pravu malu bajku.
Njihova priča često se ističe kao jedna od najljepših koje je Love Island iznjedrio, dokaz da se i u reality svijetu može roditi mirna, stabilna i dugotrajna ljubav.
Naslijeđe koje se nastavlja
Kroz godine, Love Island iznjedrio je brojne ljubavne priče koje su nadživjele format emisije. Od prvih sezona u Ujedinjenom Kraljevstvu do globalnih verzija, jasno je da ovaj show nije samo prolazna zabava, već mjesto na kojem se ponekad rađaju stvarne, dugotrajne veze.
Sada, s dolaskom Love Island Adria, gledatelji u regiji dobit će priliku pratiti nove ljubavne priče, i možda svjedočiti nastanku neke nove generacije parova koji će nastaviti ovo naslijeđe.
