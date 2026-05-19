Parovi o kojima svi pričaju nakon glamurozne večeri: Amar Bukvić stigao s prelijepom suprugom, omiljeni TV duo pozirao zajedno

Na glamuroznoj dodjeli 'Story Hall of Fame' pažnju nisu privukle samo nagrade i elegantne modne kombinacije, nego i brojni poznati parovi koji su zajedno prošetali crvenim tepihom.
Amar Bukvić stigao sa suprugom Almom
Jedan od najupečatljivijih trenutaka večeri bio je dolazak Amara Bukvića sa suprugom Almom. Glumac, koji je te večeri osvojio nagradu za najboljeg glumca, pojavio se u elegantnom crnom smokingu, dok je njegova supruga zablistala u zavodljivoj glamuroznoj haljini.
Par je odmah privukao pažnju fotografa, a mnogi su komentirali kako rijetko zajedno poziraju u javnosti, zbog čega su njihove fotografije dodatno raznježile publiku.
Tomislav Jelinčić i Damira Gregoret ponovno zajedno pred kamerama
Poglede su privukli i dugogodišnji televizijski duo Tomislav Jelinčić i Damira Gregoret, koji su zajedno pozirali na događanju. Njihova profesionalna povezanost već je godinama dobro poznata gledateljima, a elegantnim i odmjerenim izdanjem ponovno su pokazali zašto ih publika toliko voli gledati zajedno.
- FOTO: Instagram
- FOTO: Josip Mikacic - Pixsell
- FOTO: RTL
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
Ljubavne priče iz Gospodina Savršenog'
Na događanju su se pojavili i parovi iz posljednje sezone Gospodina Savršenog'. Kaja i Karlo ponovno su zajedno privukli pažnju, dok su Petar i Anastasia također pozirali na crvenom tepihu i izazvali brojne reakcije na društvenim mrežama.
Publika i dalje s velikim zanimanjem prati njihove odnose i nakon završetka showa, pa nije čudno što su upravo oni bili među najfotografiranijima večeri.
Televizijski par iz Divljih pčela' zajedno i na crvenom tepihu
Posebnu pažnju izazvali su i Ivan Barišić i Lidija Penić-Grgaš, koje gledatelji obožavaju pratiti kao Nikolu i Cvitu u Divljim pčelama'. Iako njihov odnos u seriji prolazi kroz brojne turbulencije, zajedno su na događanju djelovali odlično raspoloženo i povezano.
Fanovi serije odmah su primijetili njihov zajednički dolazak, a društvene mreže brzo su se ispunile komentarima kako ih vole vidjeti zajedno i izvan svijeta Vrila.