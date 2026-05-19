Parovi o kojima svi pričaju nakon glamurozne večeri: Amar Bukvić stigao s prelijepom suprugom, omiljeni TV duo pozirao zajedno

Od televizijskih partnera do stvarnih ljubavnih priča, večer je bila puna glamura, emocija i upečatljivih zajedničkih trenutaka

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Na glamuroznoj dodjeli 'Story Hall of Fame' pažnju nisu privukle samo nagrade i elegantne modne kombinacije, nego i brojni poznati parovi koji su zajedno prošetali crvenim tepihom.

Amar Bukvić stigao sa suprugom Almom

Jedan od najupečatljivijih trenutaka večeri bio je dolazak Amara Bukvića sa suprugom Almom. Glumac, koji je te večeri osvojio nagradu za najboljeg glumca, pojavio se u elegantnom crnom smokingu, dok je njegova supruga zablistala u zavodljivoj glamuroznoj haljini. Par je odmah privukao pažnju fotografa, a mnogi su komentirali kako rijetko zajedno poziraju u javnosti, zbog čega su njihove fotografije dodatno raznježile publiku.

Tomislav Jelinčić i Damira Gregoret ponovno zajedno pred kamerama

Poglede su privukli i dugogodišnji televizijski duo Tomislav Jelinčić i Damira Gregoret, koji su zajedno pozirali na događanju. Njihova profesionalna povezanost već je godinama dobro poznata gledateljima, a elegantnim i odmjerenim izdanjem ponovno su pokazali zašto ih publika toliko voli gledati zajedno.

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icon-expand FOTO: Josip Mikacic - Pixsell

icon-expand FOTO: RTL

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icon-expand FOTO: Instagram

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Ljubavne priče iz Gospodina Savršenog'

Na događanju su se pojavili i parovi iz posljednje sezone Gospodina Savršenog'. Kaja i Karlo ponovno su zajedno privukli pažnju, dok su Petar i Anastasia također pozirali na crvenom tepihu i izazvali brojne reakcije na društvenim mrežama. Publika i dalje s velikim zanimanjem prati njihove odnose i nakon završetka showa, pa nije čudno što su upravo oni bili među najfotografiranijima večeri.

Televizijski par iz Divljih pčela' zajedno i na crvenom tepihu