Novosti
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Novosti

Parovi o kojima svi pričaju nakon glamurozne večeri: Amar Bukvić stigao s prelijepom suprugom, omiljeni TV duo pozirao zajedno

Od televizijskih partnera do stvarnih ljubavnih priča, večer je bila puna glamura, emocija i upečatljivih zajedničkih trenutaka

RTL.hr
19.05.2026 15:00

Na glamuroznoj dodjeli 'Story Hall of Fame' pažnju nisu privukle samo nagrade i elegantne modne kombinacije, nego i brojni poznati parovi koji su zajedno prošetali crvenim tepihom.

Amar Bukvić stigao sa suprugom Almom

Jedan od najupečatljivijih trenutaka večeri bio je dolazak Amara Bukvića sa suprugom Almom. Glumac, koji je te večeri osvojio nagradu za najboljeg glumca, pojavio se u elegantnom crnom smokingu, dok je njegova supruga zablistala u zavodljivoj glamuroznoj haljini.

Par je odmah privukao pažnju fotografa, a mnogi su komentirali kako rijetko zajedno poziraju u javnosti, zbog čega su njihove fotografije dodatno raznježile publiku.

Tomislav Jelinčić i Damira Gregoret ponovno zajedno pred kamerama

Poglede su privukli i dugogodišnji televizijski duo Tomislav Jelinčić i Damira Gregoret, koji su zajedno pozirali na događanju. Njihova profesionalna povezanost već je godinama dobro poznata gledateljima, a elegantnim i odmjerenim izdanjem ponovno su pokazali zašto ih publika toliko voli gledati zajedno.

Ljubavne priče iz Gospodina Savršenog'

Na događanju su se pojavili i parovi iz posljednje sezone Gospodina Savršenog'. Kaja i Karlo ponovno su zajedno privukli pažnju, dok su Petar i Anastasia također pozirali na crvenom tepihu i izazvali brojne reakcije na društvenim mrežama.

Publika i dalje s velikim zanimanjem prati njihove odnose i nakon završetka showa, pa nije čudno što su upravo oni bili među najfotografiranijima večeri.

Televizijski par iz Divljih pčela' zajedno i na crvenom tepihu

Posebnu pažnju izazvali su i Ivan Barišić i Lidija Penić-Grgaš, koje gledatelji obožavaju pratiti kao Nikolu i Cvitu u Divljim pčelama'. Iako njihov odnos u seriji prolazi kroz brojne turbulencije, zajedno su na događanju djelovali odlično raspoloženo i povezano.

Fanovi serije odmah su primijetili njihov zajednički dolazak, a društvene mreže brzo su se ispunile komentarima kako ih vole vidjeti zajedno i izvan svijeta Vrila.

divlje pčele hall of fame story hr story hall of fame
Moglo bi te zanimati

'Divlje pčele' osvojile nagradu za najbolju TV seriju, a Amar Bukvić proglašen najboljim glumcem

Zvijezde 'Divljih pčela' zasjale na glamuroznoj dodjeli: Mlada ekipa ukrala svu pažnju

Ovo su posljednje riječi koje je Zora uputila svom sinu: 'Uvijek ćeš to biti'

Dok Vukasovi slave dolazak nasljednika, Cvitino lice odaje duboki očaj

Što dalje? Toma priznao Jakovu istinu o Katarini: 'Ubila je Petra!'

Teodora sada zna istinu: Sestre Runje su ubojice!

Pročitaj na Net.hr
Suzana Mančić postaje baka: Njezina kći Teodora čeka prvo dijete s 23 godine starijim suprugom
Dino Bešlić na rođendan se prisjetio roditelja: 'Mama i tata, danas je moj jako tužan dan'
Šok za baku, oduševljenje za fanove: Marco Cuccurin potpuno transformirao svoju garsonijeru
Nije influencerica ni manekenka: Žena kapetana Engleske potpuno je drugačija od ostalih WAGsica
Zovu je hrvatskom Selenom Gomez: Mateu iz 'Života na vagi' danas bi malo tko prepoznao
Preminula Anne Schedeen, zvijezda kultne serije 'Alf'
Samo dan nakon 35. rođendana umrla glumica najpoznatija po ulozi u seriji 'Mostovi života'
Dora Šitum uoči dolaska sinčića: 'Arian će biti na porodu, a naša Alka jedva čeka postati baka'
Na svoj 73. rođendan Meri Cetinić objavila dirljivu snimku s Oliverom: 'Ova naša vječna…'
Petar Pereža debitirao na RTL-u: Emotivan trenutak na kraju emisije sve je raznježio