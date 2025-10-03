Petak na RTL-u od večeras izgleda drugačije: Trening počinje ranije, a tu je i zabava uz hit-filmove!

Nakon središnje informativne emisije RTL Danas od 19 sati i aktualnih vijesti iz zemlje i svijeta, trening petkom počinje nešto ranije. Od 20.15 sati petkom slijedi 'Život na vagi', dok će ga gledatelji od ponedjeljka do četvrtka moći pratiti u terminu od 21.15 sati. Kandidati su na pola puta svoje borbe u 'Životu na vagi' i premda je iza njih već puno znoja, suza, pobjeda i padova - ono što slijedi moglo bi promijeniti sve! Kilogrami se sve teže gube, tijelo traži odmor, a glava odustajanje. No nema predaje: ulog je sve veći, a svaki gram sve važniji. I baš kad su svi pomislili da ih više ništa ne može iznenaditi, uslijedit će šok - voditeljica Antonija će prvi put u devetoj sezoni na vaganju izjaviti najgoru rečenicu za kandidate 'Života na vagi': Ovo nam je prvi put plus!"

'Stanje nacije' Zorana Šprajca petkom slijedi od 21.30 sati. Drukčiji, ironični, dovitljiv i britak pregled aktualnosti koje iz tjedan u tjedan fasciniraju i šokiraju očekuju sve ljubitelje dobre političke satire i one koje zanima dijagnoza političkog, ekonomskog i mentalnog stanja nacije.

Nakon neponovljivog Šprajca, večeri petkom bit će zabavnije uz hit-filmove. Već večeras na rasporedu je TV premijera filma 'Strava'. Dok tinejdžeri pričaju o legendarnom serijskom ubojici, Blissfieldskom koljaču (Vince Vaughn), on provali u kuću u kojoj se oni nalaze, počini masakr i napusti mjesto s drevnim bodežom naziva La Dola. Idućeg dana, u ulozi maskote, srednjoškolka Millie Kessler (Kathryn Newton) na utakmici je svojeg tima Blissfield Valleya. Nakon utakmice, dok Millie čeka prijevoz kući, stiže koljač i napadne je. Kada ubode Millie bodežom, na njemu se pojavi identična rana kao i na Millie, koja ipak preživi zahvaljujući sestri. Sljedećeg jutra koljač i Millie shvate da su zamijenili tijela. U školi, koljač, koji sada izgleda kao Millie, ubija studenticu (Melissa Collazo) koja ju je stalno maltretirale.