Novosti
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Dosje Jarak Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Novosti

Petak na RTL-u od večeras izgleda drugačije: Trening počinje ranije, a tu je i zabava uz hit-filmove!

Evo što očekuje gledatelje RTL-a

RTL.hr
03.10.2025 16:52

Nakon središnje informativne emisije RTL Danas od 19 sati i aktualnih vijesti iz zemlje i svijeta, trening petkom počinje nešto ranije. Od 20.15 sati petkom slijedi 'Život na vagi', dok će ga gledatelji od ponedjeljka do četvrtka moći pratiti u terminu od 21.15 sati. Kandidati su na pola puta svoje borbe u 'Životu na vagi' i premda je iza njih već puno znoja, suza, pobjeda i padova - ono što slijedi moglo bi promijeniti sve! Kilogrami se sve teže gube, tijelo traži odmor, a glava odustajanje. No nema predaje: ulog je sve veći, a svaki gram sve važniji. I baš kad su svi pomislili da ih više ništa ne može iznenaditi, uslijedit će šok - voditeljica Antonija će prvi put u devetoj sezoni na vaganju izjaviti najgoru rečenicu za kandidate 'Života na vagi': Ovo nam je prvi put plus!"

Život na vagi - Mirna i Edo
Život na vagi - Mirna i Edo FOTO: RTL

'Stanje nacije' Zorana Šprajca petkom slijedi od 21.30 sati. Drukčiji, ironični, dovitljiv i britak pregled aktualnosti koje iz tjedan u tjedan fasciniraju i šokiraju očekuju sve ljubitelje dobre političke satire i one koje zanima dijagnoza političkog, ekonomskog i mentalnog stanja nacije.

Nakon neponovljivog Šprajca, večeri petkom bit će zabavnije uz hit-filmove. Već večeras na rasporedu je TV premijera filma 'Strava'. Dok tinejdžeri pričaju o legendarnom serijskom ubojici, Blissfieldskom koljaču (Vince Vaughn), on provali u kuću u kojoj se oni nalaze, počini masakr i napusti mjesto s drevnim bodežom naziva La Dola. Idućeg dana, u ulozi maskote, srednjoškolka Millie Kessler (Kathryn Newton) na utakmici je svojeg tima Blissfield Valleya. Nakon utakmice, dok Millie čeka prijevoz kući, stiže koljač i napadne je. Kada ubode Millie bodežom, na njemu se pojavi identična rana kao i na Millie, koja ipak preživi zahvaljujući sestri. Sljedećeg jutra koljač i Millie shvate da su zamijenili tijela. U školi, koljač, koji sada izgleda kao Millie, ubija studenticu (Melissa Collazo) koja ju je stalno maltretirale.

Sjene prošlosti - Marina Fernandez i Dora Fišter
Sjene prošlosti - Marina Fernandez i Dora Fišter FOTO: RTL

Omiljene 'Sjene prošlosti' i nove igre moći Olge i Marte gledatelje očekuju od ponedjeljka do četvrtka u 20.15 sati na RTL-u. U novoj epizodi Blankino suđenje se prekida. Rimac postaje svjestan da Došenovi ozbiljno muljaju pa im zaprijeti. No Karlo i Miro imaju plan kako se riješiti Rimca. Tomo se konačno uspio dokazati na poslovnom planu, suradnja s Borisom donosi mu dobru zaradu. Šimun se nada obnovi odnosa s Olgom, no nju sve više intrigira i liječnik Andrija Sever.

sjene prošlosti život na vagi stanje nacije
Novosti

Sjećate se Serkana i Kiraz iz hita 'Miriše na ljubav'? Godinama nakon snimanja serije objavili preslatke zajedničke fotke i oduševili fanove

Novosti

Obiteljska tajna i borba tri sestre u surovim 50-ima: RTL donosi raskošnu dramsku seriju koja ostavlja bez daha