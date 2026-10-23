Počinje nova 'GradiONA': Ana-Marija Percaić oštećeno potkrovlje pretvara u luksuzan urbani dom

Nakon četiri uspješne sezone, 'GradiONA' se vraća se s jednim od najambicioznijih projekata dosad. U središtu se nalazi potresom oštećeno potkrovlje u starogradskoj zgradi u Zagrebu koje će, nakon konstrukcijske obnove i potpune adaptacije, postati suvremeni dom. Na približno 110 četvornih metara, uz prostranu terasu od gotovo 50 četvornih metara, gledatelji će pratiti transformaciju prostora: od građevinskih i instalacijskih radova do završnog uređenja interijera.

Jubilarna peta sezona emisije subotom u poslijepodnevnom terminu na RTL-u i platformi Voyo donosi osam epizoda posvećenih velikoj transformaciji stana od 110 četvornih metara s prostranom terasom.

Nova sezona donosi snažniji fokus na arhitekturu, dizajn i uređenje interijera. Kosine krova, različite visine i veliki prozori potkrovlja predstavljaju poseban projektantski izazov, ali i priliku za stvaranje jedinstvenog prostora.

Ova sezona za nas je posebno važna jer gledateljima prvi put donosimo cjelovitu transformaciju potkrovlja, od zahtjevnih građevinskih radova do posljednjeg detalja u interijeru. Željeli smo pokazati koliko promišljeno projektiranje, kvalitetna izvedba i dobar dizajn mogu promijeniti način na koji doživljavamo prostor u kojem živimo", izjavila je Ana-Marija Percaić, kreativna producentica i voditeljica 'GradiONE'.

Kombinacija prirodnih materijala, suvremenih tehnologija, funkcionalnog namještaja, promišljene rasvjete i upečatljivih detalja oblikovat će interijer s izraženim urbanim identitetom. Posebnu atrakciju predstavlja terasa, zamišljena kao zelena oaza i produžetak dnevnog boravka na otvorenom.

Potkrovlje je bilo velik izazov, ali upravo su njegove kosine, visine i veliki prozori otvorili prostor za kreativna rješenja. Najviše me veseli što smo uspjeli spojiti funkcionalnost, toplinu i suvremenu estetiku te stvoriti dom koji je istodobno praktičan, karakteran i prilagođen životu mladog para", dodala je Percaić.

Jubilarna peta sezona emisije 'GradiONA' gleda se svaku subotu u poslijepodnevom terminu na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo!