Novosti
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Vijesti Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Novosti

Počinje nova 'GradiONA': Ana-Marija Percaić oštećeno potkrovlje pretvara u luksuzan urbani dom

Jubilarna peta sezona emisije 'GradiONA', uz voditeljicu i kreativnu producenticu Ana-Mariju Percaić, subotom u poslijepodnevnom terminu na RTL-u i platformi Voyo donosi osam epizoda posvećenih velikoj transformaciji stana od 110 četvornih metara s prostranom terasom

RTL.hr
23.10.2026 12:39

Jubilarna peta sezona emisije subotom u poslijepodnevnom terminu na RTL-u i platformi Voyo donosi osam epizoda posvećenih velikoj transformaciji stana od 110 četvornih metara s prostranom terasom.

Nakon četiri uspješne sezone, 'GradiONA' se vraća se s jednim od najambicioznijih projekata dosad. U središtu se nalazi potresom oštećeno potkrovlje u starogradskoj zgradi u Zagrebu koje će, nakon konstrukcijske obnove i potpune adaptacije, postati suvremeni dom. Na približno 110 četvornih metara, uz prostranu terasu od gotovo 50 četvornih metara, gledatelji će pratiti transformaciju prostora: od građevinskih i instalacijskih radova do završnog uređenja interijera.

GradiONA
GradiONA FOTO: RTL

Nova sezona donosi snažniji fokus na arhitekturu, dizajn i uređenje interijera. Kosine krova, različite visine i veliki prozori potkrovlja predstavljaju poseban projektantski izazov, ali i priliku za stvaranje jedinstvenog prostora.

Ova sezona za nas je posebno važna jer gledateljima prvi put donosimo cjelovitu transformaciju potkrovlja, od zahtjevnih građevinskih radova do posljednjeg detalja u interijeru. Željeli smo pokazati koliko promišljeno projektiranje, kvalitetna izvedba i dobar dizajn mogu promijeniti način na koji doživljavamo prostor u kojem živimo", izjavila je Ana-Marija Percaić, kreativna producentica i voditeljica 'GradiONE'.

Kombinacija prirodnih materijala, suvremenih tehnologija, funkcionalnog namještaja, promišljene rasvjete i upečatljivih detalja oblikovat će interijer s izraženim urbanim identitetom. Posebnu atrakciju predstavlja terasa, zamišljena kao zelena oaza i produžetak dnevnog boravka na otvorenom.

Potkrovlje je bilo velik izazov, ali upravo su njegove kosine, visine i veliki prozori otvorili prostor za kreativna rješenja. Najviše me veseli što smo uspjeli spojiti funkcionalnost, toplinu i suvremenu estetiku te stvoriti dom koji je istodobno praktičan, karakteran i prilagođen životu mladog para", dodala je Percaić.

Jubilarna peta sezona emisije 'GradiONA' gleda se svaku subotu u poslijepodnevom terminu na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo!

Ana-Marija Percaić gradiona
VOYO

Tko kaže da životinje ne govore?: Upoznajte junake nove emisije 'Tko to tamo priča?'

Moglo bi te zanimati

Borna tepala i pjevala piliću dok se izlijegao, a Vesna poručila: 'Dat ćemo mu ime Voyo!'

Nova epizoda 'Bombaškoljke' stiže na Voyo: Tara i Vukašin otkrili u kakvom su odnosu danas

FNC prvi put stiže u Sjevernu Makedoniju! Veliki borilački spektakl pratite uživo na platformi VOYO

Katarina igra opasnu igru: Što će otkriti u Krnetinoj kući?

Sjećate se legendarne Hurem? Meryem Uzerli vraća se na male ekrane u novoj turskoj seriji 'Ru' koja stiže na Voyo!

Bivša djevojka progovorila i pokrenula lavinu koja je srušila Diddyjevo carstvo! Novi dokumentarac stiže na Voyo

Pročitaj na Net.hr
Zrinka Cvitešić u društvu slavnog glumca: Domaća glumica pojavila se u hit-seriji
Čavka živi novi život u Švicarskoj, stvaraju se nove simpatije
Pjevačica iznenadila novim izgledom: Iza njezine transformacije krije se dugogodišnja borba
Preminuo je bivši teen idol, glumac Michael Gray: 'Na vrhuncu slave nije mogao izaći iz kuće'
Poznato je kada i gdje će se održati komemoracija za Gorana Bareta: 'Počast rock pjesniku'
Od golišavih izdanja i glamura crvenog tepiha do ležernih svakodnevnih kombinacija
Preminuo tvorac popularne igre Stick Run: 'Manuel Otto imao je samo 30 godina'
Otac Meghan Markle prijavljen policiji zbog ozbiljnih optužbi: Sin tvrdi da je našao dokaze
Nives Ivanković ne zaboravlja Dolores Lambašu: 'Zauvijek je u mom sjećanju'
Sjećate li se Daenerys? Slavna glumica prošla je kroz pakao koji je skrivala od svijeta