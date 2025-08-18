Pokojnoj glumici Jasni Malec Utrobičić uloga Dragice Odak u 'Ruži vjetrova' obilježila je karijeru: 'Nijedna uloga mi nije donijela takvu popularnost'

Poznata hrvatska glumica Jasna Malec Utrobičić, koja je ostavila neizbrisiv trag na kazališnim daskama, televiziji i filmu, preminula je u 81. godini života. Tužnu vijest o njenoj smrti obitelj je potvrdila u nedjelju navečer, javlja Dalmacija danas.
Jasna Malec Utrobičić rođena je 30. rujna 1944. u Zagrebu, gdje je završila Klasičnu gimnaziju, a potom studirala glumu na Akademiji dramskih umjetnosti. Veći dio svoje karijere provela je u Splitu, gdje je više od trideset godina bila članica ansambla Hrvatskog narodnog kazališta Split.
Iako u seriji 'Ruža vjetrova' nije imala glavnu ulogu, itekako se istaknula, a publika ju je zapamtila.
"Ruža vjetrova" na jedan je način oživila moju glumačku karijeru. Trideset tri godine bila sam član splitskog HNK, glumila u mnogim filmovima, no igrom sudbine ni jedna uloga nije mi donijela toliku popularnost kao baba Dragica. Veseli me kad pročitam komentare na YouTubeu: "Krenula je baba Dragica, sve će ih satrat. Ona je kraljica!" Uživam u ulozi koja bi me možda i zaobišla da na Facebooku nisam naišla na obavijest o audiciji na koju sam otišla i profitirala", rekla je Jasna tada za Večernji.hr.