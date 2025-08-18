Pokojnoj glumici Jasni Malec Utrobičić uloga Dragice Odak u 'Ruži vjetrova' obilježila je karijeru: 'Nijedna uloga mi nije donijela takvu popularnost'

Poznata hrvatska glumica Jasna Malec Utrobičić, koja je ostavila neizbrisiv trag na kazališnim daskama, televiziji i filmu, preminula je u 81. godini života. Tužnu vijest o njenoj smrti obitelj je potvrdila u nedjelju navečer, javlja Dalmacija danas.

Jasna Malec Utrobičić rođena je 30. rujna 1944. u Zagrebu, gdje je završila Klasičnu gimnaziju, a potom studirala glumu na Akademiji dramskih umjetnosti. Veći dio svoje karijere provela je u Splitu, gdje je više od trideset godina bila članica ansambla Hrvatskog narodnog kazališta Split.