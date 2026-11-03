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Poljud se oprašta od Miše Kovača: Pratite izravan prijenos ispraćaja

Stadion Poljud oprašta se od jedinstvenog Mate Miše Kovača. Izravan prijenos ispraćaja velikana domaće glazbe možete pratiti na RTL-u i platformi Voyo

RTL.hr
03.11.2026 15:36
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Stadion Poljud oprašta se od jedinstvenog Mate Miše Kovača. Izravan prijenos ispraćaja velikana domaće glazbe možete pratiti na RTL-u i platformi Voyo.

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