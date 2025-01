Povodom inauguracije novog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država platforma Voyo donosi specijal 'Trumpova revolucija'!

Stručnjaci se slažu da će Trumpov utjecaj biti značajan i dalekosežan, kako u Sjedinjenim Državama, tako i šire. Također, tvrde da si u ukrajinskom ratu predsjednik Trump ne može priuštiti gubitak i da neće popustiti predsjedniku Putinu te se slažu da se problem Ukrajine neće riješiti za jedan dan, kako je ranije izjavio Trump, već će za to biti potrebno nekoliko mjeseci.

"Trump djeluje po principu da izgleda kao da je pobijedio, a ne kao da je izgubio", rekao je predsjednički savjetnik Dennis Ross ocjenjujući rat u Ukrajini, a Lincoln Bloomfield, službenik za nacionalnu sigurnost, dodao: "Njega se ne može prisiliti. Sada je na vlasti. Ima četiri godine na vlasti i Putin tu ne može učiniti ništa. Dakle, Putin je na mnogo načina izgubio utjecaj na Trumpa. On je vrlo osjetljiv na ugled i želi da ga povijest dobro cijeni."

Osim o Ukrajini, stručnjaci će u 'Trumpovoj revoluciji' govoriti i o njegovom odnosu prema ostatku Europe, ali i odnosu Europe prema njemu. Povijesničar Niall Ferguson tvrdi da Zapadna Europa strepi od još jednog Trumpovog mandata, njegovih neobuzdanih reakcija, objava na društvenim mrežama i njegove generalne nepredvidivosti. A ni tema Trumpovog odnosa s jednim od najmoćnijih i najbogatijih ljudi na svijetu, Elonom Muskom, neće se zaobići.

U polusatnom specijalu 'Trumpova revolucija' producenti su razgovarali s pet vodećih stručnjaka za vanjsku politiku u SAD-u: Richardom Haassom, predsjednikom emeritusom Vijeća za vanjske odnose; veleposlanikom Johnom Boltonom, Trumpovim bivšim savjetnikom za nacionalnu sigurnost; Niallom Fergusonom, povjesničarom; Dennis Rossom i Lincolnom Bloomfieldom, koji su služili kao službenici za nacionalnu sigurnost u pet američkih predsjedničkih administracija. Za 'Trumpovu revoluciju' govorio je i sadašnji čelnik NATO-am Mark Rutte, koji kaže da Europa mora biti spremna izdvojiti 5% državnog proračuna za obranu

"Kada imate populističkog vođu, a Trump je populistički vođa, ako on izgleda uspješno postaje uzor i drugima", rekao je veleposlanik Ross. Ako bude izgledalo da ono što on radi funkcionira, to će imati implikacije u Europi," dodaje Ross.

