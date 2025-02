Prava poslastica za sve filmoljupce: Nagrađivani hitovi i vrhunske tv premijere od ožujka na RTL Kockici!

Već u subotu, 1. ožujka na Kockici se prikazuje remek-djelo inovativnog redatelja jedinstvene estetike, Wesa Andersona. TV premijera, humorna drama, 'Francuska depeša' (French Dispatch Of The Liberty, Kansas Evening) je oda novinarstvu u kojoj oživljuju tri različite priče u uredu izdavača novina Liberty, Kansas Evening Sun, koji se sprema objaviti svoje zadnje izdanje. Glavne uloge nose Bill Murray, Owen Wilson, Benicio del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Léa Seydoux, Frances McDormand, Timothée Chalamet, Christoph Waltz te druga velika i važna imena svjetskog filmskog glumišta.

U tjednima koji slijede, gledatelji Kockice moći će pogledati izvrsni glazbeni dokumentarac, još jednu TV premijeru 'Ljeto soula' (Summer of Soul ...or, When the Revolution Could Not Be Televised) iz 2021. o festivalu u Harlemu 1969., u režiji Questlove iz The Rootsa, koji je na Sundanceu osvojio glavnu nagradu žirija i nagradu publike.

Kockica nudi i 'A-Team', nastao prema istoimenoj televizijskoj seriji autora Franka Lupa i Stephena J. Cannella. Joe Carnahan je snimio ovaj eksplozivni blockbuster o skupini vojnika optuženih za zločin koji nisu počinili, a producirali su ga veliki filmaši – Ridley Scott, Tony Scott i Stephen J. Cannell, a glavne uloge nezaustavljive četvorke preuzela su dva velika glumačka imena Hollywooda - Liam Neeson i Bradly Cooper, dok su Murdocka i B.A. uvjerljivo predstavili Sharlto Copley i Quinton Jackson, u velikom kinohitu koji je više nego dostojno nastavio kultnu televizijsku seriju.

'Dan kada je Zemlja stala' (The Day When The Earth Stood Still) iz 2008. remake je istoimenog filma iz 1951., koji je nastao prema kratkoj SF priči Harryja Batesa 'Farewell to the Master' iz 1940. U vrijeme prikazivanja originalnog filma, hladni rat je u zamahu, svijet je u opasnosti od nuklearne kataklizme, što je iskorišteno kao glavni pokretač priče u Wiseovom klasiku iz 1951. Danas je, pak, najveća opasnost koja prijeti svijetu ljudsko neodgovorno, opasno, destruktivno i okrutno ponašanje prema majci Zemlji, istaknuto u ovoj novijoj verziji koju gledamo večeras. Ponajviše je novom, adaptiranom scenariju te karakterizacijom svog lika, izvanzemaljca u ljudskoj formi – Klaata, bio impresioniran Keanu Reeves. Tu su i Jennifer Connelly, Kathy Bates, Jaden Smith, Jon Hamm i John Cleese, koji su svoj dio posla odradili bez zamjerke.

Proslavljeni kineski redatelj Zhang Yimou, koji je u kina donio 'Kuću letećih bodeža', snimio je veliku fantastičnu akcijsku avanturu 'Kineski zid' (The Great Wall), koja uzima jedno od svjetskih čuda te u znanstveno-fantastičnom obratu otkriva zbog čega i protiv koga je zapravo sagrađeno najveće kinesko blago. Priču su smislili Max Brooks, sin slavnog Mela Brooksa, Edward Zwick ('The Last Samurai') i Marshal Herskovitz, koja se čini toliko očigledna, gotovo predvidljiva s obzirom na masivnost i dužinu slavnog zida da se gotovo možemo zapitati kako se ranije netko nije dosjetio temu tog svjetskog čuda iskoristiti za veliki ZF blockbuster. U projekt je uključen renomirani redatelj kineskih korijena, svjetske glumačke zvijezde Matt Damon, Pedro Pascal i Willem Dafoe pa kad još dodamo bogatu produkciju i senzacionalne specijalne efekte imamo dobitnu formulu.