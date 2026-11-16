PRAVILA KREATIVNOG NAGRADNOG NATJEČAJA "KIMI TREBA NOVI NADIMAK"

Članak 1.

RTL Hrvatska d.o.o., Krapinska 45, 10000 Zagreb, OIB: 07330149920 (u daljnjem tekstu: Priređivač), u čijem je vlasništvu streaming platforma Voyo, organizira kreativni nagradni natječaj pod nazivom "Kimi treba novi nadimak" (u daljnjem tekstu: Kreativni natječaj) radi promocije platforme Voyo i sadržaja Formule 1 na platformi Voyo.

Kreativni natječaj provodi se putem službenih profila Voyo Hrvatska, net.hr i rtl.hr na društvenim mrežama Instagram i Facebook, putem objava kojima se poziva na sudjelovanje u Kreativnom natječaju (u daljnjem tekstu: Natječajne objave).

Članak 2.

Kreativni natječaj počinje u ponedjeljak 16. studenoga 2026. i traje zaključno s petkom 20. studenoga 2026. Komentari objavljeni izvan navedenog razdoblja neće biti uzeti u obzir. Natječaj se održava u jednom krugu.

U Kreativnom natječaju dodjeljuje se jedna (1) nagrada: replika kacige vozača Formule 1 Kimija Antonellija u omjeru 1:2, procijenjene vrijednosti 250,00 EUR s PDV-om. Odabire se jedan (1) dobitnik na temelju najkreativnijeg valjanog odgovora.

Dobitnik će biti odabran nakon završetka Kreativnog natječaja te obaviješten putem društvene mreže na kojoj je objavio odabrani komentar. Obavijest o dobitniku može biti objavljena i na profilima Priređivača.

Članak 3.

Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj koje su navršile 18 godina i prihvaćaju ova Pravila (u daljnjem tekstu: Sudionici).

Sudjelovati mogu postojeći korisnici Voya i osobe koje u trenutku komentiranja nemaju aktivnu Voyo pretplatu. Međutim, pravo na osvajanje i preuzimanje nagrade ima samo odabrani Sudionik koji u trenutku provjere dobitnika ima aktivnu Voyo pretplatu, što Priređivač provjerava prije potvrde dobitnika.

Sudjelovanjem Sudionici potvrđuju da su autori svojih komentara i da njihovo korištenje u svrhu provedbe i promocije Kreativnog natječaja ne povređuje prava trećih osoba.

Članak 4.

Za sudjelovanje potrebno je u razdoblju iz članka 2. ispod jedne od Natječajnih objava na Instagramu ili Facebooku službenih profila Voyo Hrvatska, net.hr ili rtl.hr napisati kreativan odgovor na pitanje: Da Kimi Antonelli nakon ove F1 sezone dobije novi nadimak, kako bi glasio?"

Odgovor se upisuje kao javno vidljiv komentar ispod Natječajne objave. Sudionici ne trebaju slati fotografije, videosnimke ni druge materijale. Jedan Sudionik može sudjelovati s jednim odgovorom ukupno, neovisno o broju profila, platformi i Natječajnih objava. Ako Sudionik objavi više odgovora, u odabiru će se uzeti u obzir samo prvi pravodobno objavljen odgovor.

Po završetku natječaja predstavnici Priređivača pregledat će pravodobne i valjane komentare na svim navedenim profilima te odabrati jedan najkreativniji odgovor prema originalnosti, duhovitosti i povezanosti s temom. Odluku donosi Priređivač. Odabir nije slučajan.

Članak 5.

Priređivač može, u svrhu provedbe i promocije Kreativnog natječaja, objaviti odabrane komentare i javno dostupna korisnička imena Sudionika na svojim internetskim stranicama, društvenim mrežama i drugim komunikacijskim kanalima, uz poštovanje važećih propisa o zaštiti osobnih podataka.

Priređivač zadržava pravo iz razmatranja isključiti ili ukloniti komentare koji su uvredljivi, diskriminirajući, nezakoniti, neprimjereni, sadržavaju tuđe zaštićene sadržaje ili na drugi način nisu u skladu s ovim Pravilima.

Članak 6.

Sudionik može odustati od sudjelovanja brisanjem svojeg natječajnog komentara najkasnije do isteka natječajnog razdoblja iz članka 2. Ako je komentar uklonjen prije odabira dobitnika, neće se uzeti u obzir. Sudionik može zatražiti i prestanak obrade osobnih podataka u skladu s člankom 7.

Članak 7.

Priređivač obrađuje osobne podatke koji su nužni za provedbu Kreativnog natječaja, uključujući javno dostupno korisničko ime/profil na društvenoj mreži, sadržaj komentara te, za odabranog dobitnika, podatke nužne za kontakt, provjeru aktivne Voyo pretplate i dostavu nagrade (primjerice ime i prezime, kontakt i adresu za dostavu).

Podaci se obrađuju radi provedbe natječaja, utvrđivanja ispunjavanja uvjeta, kontaktiranja i objave dobitnika te dodjele i dostave nagrade. Podaci se čuvaju onoliko dugo koliko je potrebno za ostvarenje navedenih svrha i ispunjenje zakonskih obveza.

Sudionici mogu ostvariti svoja prava na pristup, ispravak, brisanje, ograničenje obrade, prigovor i, kada je primjenjivo, prenosivost podataka obraćanjem Priređivaču odnosno službeniku za zaštitu osobnih podataka na rtl@rtl.hr. Sudionici imaju pravo na podnošenje pritužbe Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Obrada osobnih podataka na društvenim mrežama podliježe i pravilima privatnosti odgovarajuće platforme. Podaci se mogu dostaviti ugovornim izvršiteljima obrade kada je to nužno za organizaciju natječaja i dostavu nagrade, uz odgovarajuće zaštitne mjere.

Članak 8.

Sudjelovanjem u Kreativnom natječaju Sudionici prihvaćaju ova Pravila. Osobni podaci obrađuju se za potrebe provedbe Kreativnog natječaja i druge zakonite svrhe iz članka 7.; sudjelovanje samo po sebi ne predstavlja privolu za primanje marketinških poruka.

Članak 9.

Sudionici odgovaraju za točnost podataka koje dostavljaju i za zakonitost sadržaja svojih komentara. Priređivač ne odgovara za sadržaj koji objavljuju Sudionici. U slučaju povrede Pravila, prava trećih osoba ili propisa, Priređivač može isključiti Sudionika iz Kreativnog natječaja.

Članak 10.

Dobitnik Kreativnog natječaja stječe pravo na jednu (1) nagradu navedenu u članku 2., pod uvjetom da ispunjava sva Pravila, uključujući uvjet aktivne Voyo pretplate u trenutku provjere dobitnika.

Priređivač će odabranog Sudionika kontaktirati privatnom porukom na društvenoj mreži na kojoj je objavljen komentar radi provjere uvjeta i prikupljanja podataka potrebnih za dodjelu nagrade. Ako odabrani Sudionik ne ispuni uvjete, ne dostavi potrebne podatke ili nije moguće potvrditi aktivnu pretplatu, Priređivač može odabrati sljedeći najkreativniji valjani odgovor.

Članak 11.

Nagrada nije zamjenjiva za novac niti za drugu nagradu. Način i rok dostave nagrade Priređivač će dogovoriti s potvrđenim dobitnikom. Priređivač ne odgovara za nemogućnost isporuke koja je posljedica netočnih ili nepotpunih podataka koje je dostavio dobitnik.

Članak 12.

Tijek Kreativnog natječaja nadgledaju zaposlenici Priređivača. Komentari neprimjerenog sadržaja mogu se ukloniti, a takvi odgovori neće biti uzeti u obzir pri odabiru dobitnika.

Članak 13.

Smatra se da je svaki Sudionik sudjelovanjem u Kreativnom natječaju upoznat s ovim Pravilima i da ih prihvaća u cijelosti.

Članak 14.

Priređivač zadržava pravo izmijeniti ili dopuniti Pravila odnosno prekinuti Kreativni natječaj zbog nepredviđenih okolnosti, uz objavu relevantne obavijesti na komunikacijskim kanalima Priređivača i uz poštovanje prava Sudionika i važećih propisa.

Članak 15.

Promjene Pravila Kreativnog natječaja objavit će se na portalu rtl.hr. O važnim promjenama Priređivač može obavijestiti Sudionike i putem društvenih mreža na kojima se natječaj provodi.

Članak 16.

Instagram i Facebook (Meta) ni na koji način ne sponzoriraju, podržavaju niti administriraju Kreativni natječaj niti su s njime povezani. Kreativni natječaj organizira RTL Hrvatska d.o.o., koji snosi odgovornost za njegovu provedbu, odabir dobitnika i dodjelu nagrade. Sudionici svojim sudjelovanjem oslobađaju Instagram i Facebook odgovornosti u vezi s provedbom Kreativnog natječaja, u mjeri dopuštenoj primjenjivim pravom.

Članak 17.

Za samo sudjelovanje u Kreativnom natječaju nije potrebna posebna uplata niti naknada Priređivaču. Za ostvarenje prava na nagradu odabrani Sudionik mora imati aktivnu Voyo pretplatu u trenutku provjere dobitnika, u skladu s člancima 3. i 10. Plaćanje dodatnih iznosa mimo redovne Voyo pretplate ne povećava izglede za osvajanje nagrade.

RTL Hrvatska d.o.o.