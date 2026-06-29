Pravila kreativnog natječaja: 'Osvoji ulaznice za Meet for Speed 2026'

Kreativni natječaj organizira se u svrhu promocije platforme VOYO, Facebook stranice VOYO Hrvatska te događaja Meet for Speed 2026.

Članak 1.

RTL Hrvatska d.o.o., Krapinska 45, 10000 Zagreb, OIB 07330149920 (u daljnjem tekstu: Priređivač), u čijem je vlasništvu Facebook i Instagram stranica VOYO Hrvatska, organizira kreativni natječaj pod nazivom "OSVOJI ULAZNICE ZA MEET FOR SPEED 2026." (u daljnjem tekstu: Kreativni natječaj). Kreativni natječaj organizira se u svrhu promocije platforme VOYO, Facebook stranice VOYO Hrvatska te događaja Meet for Speed 2026.

icon-expand Meet for Speed FOTO: RTL

Članak 2.

Kreativni natječaj počinje 29.06. i traje do 01.07. Natječaj će se provesti kroz jedan (1) krug. Tijekom trajanja kreativnog natječaja fanovi Facebook i Instagram stranice VOYO Hrvatska imat će priliku osvojiti 2x2 ulaznice za Meet for Speed 2026. Dva korisnika s najkreativnijim odgovorom na pitanje:

"S kim bi išao/la na Meet for Speed i zašto?"

ostavljenim u komentaru ispod objave na Facebook i Instagram stranici VOYO Hrvatska, osvojit će po dvije (2) ulaznice za Meet for Speed 2026.

Članak 3.

Pravo sudjelovanja u Kreativnom natječaju imaju sve fizičke osobe starije od 18 godina koje prihvaćaju ova Pravila (u daljnjem tekstu: Sudionici). Sudjelovanjem u Kreativnom natječaju Sudionici su suglasni da Priređivač može bez naknade koristiti sadržaj komentara i/ili njihovih poruka koje su ostavili na Facebook ili Instagram stranici VOYO Hrvatska i/ili u inboxu. Sudjelovanjem u Kreativnom natječaju Sudionici su suglasni da ih Priređivač može kontaktirati u svrhu provedbe natječaja. Sudjelovanjem u Kreativnom natječaju Sudionici su suglasni da se na Facebook i Instagram stranici VOYO Hrvatska i portalu RTL.hr može objaviti njihovo ime i prezime te sadržaj komentara. Priređivač se obvezuje dostavljene podatke koristiti isključivo u svrhu provedbe natječaja te ih neće ustupati trećim osobama osim kada je to nužno radi realizacije nagrade ili propisano zakonom.

Članak 4.

Pravo sudjelovanja imaju svi punoljetni Sudionici koji tijekom trajanja natječaja: - zaprate Facebook ili Instagram stranicu VOYO Hrvatska - lajkaju objavu natječaja - u komentaru ispod objave odgovore na pitanje:

"S kim bi išao/la na Meet for Speed i zašto?"

Svaki sudionik može poslati samo jedan komentar, bez naknadnog uređivanja. Komentari objavljeni nakon završetka natječaja neće biti uzeti u obzir. Po završetku natječaja stručni žiri RTL Hrvatske odabrat će dva najkreativnija odgovora, a rezultati će biti objavljeni najkasnije u roku od 72 sata od završetka natječaja.

Članak 5.

Svaki odgovor koji odgovara uvjetima ovog Kreativnog natječaja može biti objavljen na Facebook i Instagram stranici VOYO Hrvatska i internetskoj stranici www.rtl.hr. Najkreativniji odgovori prema odabiru Priređivača mogu biti objavljeni u promotivne svrhe. Priređivač zadržava pravo ukloniti komentare koji nisu u skladu s pravilima natječaja ili su neprimjerenog sadržaja.

Članak 6.

Sudionik u bilo kojem trenutku može odustati od sudjelovanja slanjem poruke u inbox Facebook ili Instagram stranice VOYO Hrvatska sa sadržajem: "ODUSTAJEM OD NATJEČAJA 'OSVOJI ULAZNICE ZA MEET FOR SPEED 2026.'"

Članak 7.

Priređivač prikuplja i obrađuje osobne podatke pobjednika (ime, prezime, kontakt podatke) isključivo radi provedbe Kreativnog natječaja i dodjele nagrade. Prikupljeni podaci neće se dostavljati trećim osobama osim ako je to nužno radi realizacije nagrade. Sudionici imaju pravo pristupa, ispravka, ograničenja obrade, prigovora i brisanja osobnih podataka sukladno važećim propisima. Zahtjevi se podnose putem e-mail adrese: rtl@rtl.hr.

Članak 8.

Sudjelovanjem u Kreativnom natječaju Sudionici potvrđuju da su upoznati s ovim Pravilima te ih u cijelosti prihvaćaju.

Članak 9.

Sudionici jamče da su svi podaci koje dostavljaju istiniti te da sadržaj njihovih komentara ne krši prava trećih osoba. Priređivač ne odgovara za sadržaj komentara koje objavljuju Sudionici. Priređivač zadržava pravo ukloniti nezakonite ili neprimjerene komentare te isključiti Sudionike koji krše Pravila.

Članak 10.

Tijekom trajanja Kreativnog natječaja svi komentari koji zadovoljavaju uvjete natječaja bit će vidljivi na Facebook i Instagram stranici VOYO Hrvatska.

Članak 11.

Nagrada Kreativnog natječaja sastoji se od: - 2x2 ulaznice za Meet for Speed 2026. Dva pobjednika osvojit će po dvije (2) ulaznice. Nagradu nije moguće zamijeniti za novac niti prenijeti na drugu osobu.

Članak 12.

Tijek Kreativnog natječaja nadgledat će zaposlenici RTL Hrvatske. Komentari neprimjerenog sadržaja bit će uklonjeni.

Članak 13.

Sudjelovanjem u natječaju smatra se da su Sudionici upoznati s ovim Pravilima te da ih prihvaćaju u cijelosti.

Članak 14.

Priređivač zadržava pravo izmjene, dopune ili prekida Kreativnog natječaja u slučaju nepredviđenih okolnosti.

Članak 15.

Sve izmjene Pravila bit će objavljene na Facebook i Instagram stranici VOYO Hrvatska.

Članak 16.

Facebook i Instagram ni na koji način ne sponzorira, ne podržava niti administrira ovaj Kreativni natječaj niti je povezan s njime. Svu odgovornost za provedbu natječaja snosi RTL Hrvatska d.o.o.

Članak 17.

Za sudjelovanje u Kreativnom natječaju nije potrebna uplata novčanih sredstava te uplata novca ni na koji način ne povećava mogućnost osvajanja nagrade.

RTL Hrvatska d.o.o.