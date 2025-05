Predsjednik Milanović otvorit će Dane komunikacija, a na festivalu će se razgovarati i o nizu regulatornih pitanja

Dani komunikacija usmjereni su na tržišne komunikacije, no preokupacije festivala odavno nadilaze granice same industrije, ispreplićući ključne teme sa širim društvenim okvirom obuhvaćenim utjecajem industrije. Sustavno otvaramo važne dijaloge koji se tiču i institucionalnog okvira, zakonodavnih promjena i društvenih vrijednosti, zagovarajući odgovornu i modernu budućnost komunikacija, koja omogućava snažan rast našeg tržišta i potiče domaće gospodarstvo. Oduvijek smo bili industrija na prvoj liniji – među prvima koje osjete promjenu i među rijetkima koje je znaju artikulirati. Tako je i sada s AI-jem. Generativna umjetna inteligencija, geopolitička preslagivanja, tržišni potresi... sve su to samo novi okviri unutar kojih smo u liderskoj poziciji te stvaramo relevantne, smislene i utjecajne komunikacije koje formiraju biznise i društvo, a kroz suradnje s institucijama, nevladinim organizacijama i poslovnim liderima komunikacijska industrija važan je sudionik i moćan saveznik u rješavanju ključnih izazova suvremenog svijeta", istaknula je direktorica festivala i izvršna direktorica organizatora – Hrvatske udruge društava za tržišno komuniciranje (HURA-e) – Dunja Ivana Ballon, a ovo su neke od izdvojenih tema kojima će se festival baviti.

EU-TOPIA OR NOT? WHAT YOU NEED TO KNOW TO STAY AHEAD IN THE GAME BY EUROPEAN COMMISSION IN CROATIA

Europska unija donosi regulative koje ne oblikuju samo pravila igre u Bruxellesu već i definiraju način poslovanja diljem kontinenta pomoću dokumenata kao što su Digital Services Act i Zakon o umjetnoj inteligenciji. Zahvaljujući Europskoj komisiji u Hrvatskoj, sudionici će dobiti uvid u to kako nove europske politike mijenjaju temelje industrija i što svatko tko želi ostati konkurentan treba znati o budućim pravilima igre. Moderatorica Hana Huzjak (viša ekonomska savjetnica, Europska komisija u Hrvatskoj) te sugovornici Vedran Bilas (dekan Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu), Hrvoje Josip Balen (član Uprave i suosnivač, Sveučilište Algebra Bernays) i Domagoj Juričić (konzultant za upravljanje političkim rizicima, MKPS) raspravit će o ključnim

promjenama koje nas očekuju i ponuditi konkretna objašnjenja o utjecaju nadolazeće regulative na poslovne strategije, tehnološke procese i širi društveni kontekst.

ON INFLUENCER MARKETING BY IAB CROATIA: IS YOUR FEED A LIE?

Influencer marketing dosegao je razinu u kojoj promotivne poruke postaju gotovo neprimjetne – bez jasnih naznaka da je riječ o sponzoriranom sadržaju. Autentičnost se sve češće zamjenjuje pažljivo konstruiranim narativima koji imaju jasan prodajni cilj, a u Hrvatskoj ovo područje još uvijek nije dovoljno regulirano. IAB Croatia kroz svoj (Samo)regulacijski hub aktivno radi na podizanju etičkih standarda u influencer marketingu, o čemu će s moderatoricom Sandrom Babić (urednica, novinarka i voditeljica razvoja novih proizvoda, Lider Media) razgovarati Mario Fraculj (voditelj Katedre za ekonomiju Sveučilišta Algebra Bernays i stalni sudski vještak za marketing i tržišno komuniciranje), Dario Marčac (osnivač, Crew) i Marin Katušić (direktor monetizacije, Index Promocija).