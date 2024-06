Preminuo glumac iz serije 'Seinfeld': S Jerryjem je bio prijatelj više od četiri desetljeća

Kasten je najpoznatiji po svojoj ulozi Michaela u 'Seinfledu' od 1993. do 1994. godine.

Glumac je karijeru započeo kao komičar u njujorškim zabavljačkim krugovima, a na scenu se probio kada je postao stalni izvođač u klubu 'The Comic Strip' gdje je nastupao i Jerry Seinfeld s kojim je 45 godina bio blizak prijatelj.

Proslavljeni komičar nastupao je i u klubovima kao što su The Comedy Cellar, The Improv, Caroline's i Dangerfield's, a viđali smo ga i u serijama kao što su 'Saved by the Bell', 'Princ iz Bel Aira', 'Cybill', 'Mad About You' i 'Svi vole Raymonda'.

