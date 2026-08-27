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Preminuo Tim Curry (80), zvijezda filma 'Sam u kući 2'

Tužna vijest potresla je filmski svijet. Legendarni britanski glumac, pjevač i kazališna ikona Tim Curry preminuo je u 80. godini života

RTL.hr
27.08.2026 10:30

Iza sebe je ostavio neizbrisiv trag u pop-kulturi, a ostaje zapamćen po nevjerojatnom glumačkom rasponu, specifičnoj karizmi i neponovljivim interpretacijama ekscentričnih likova i kultnih filmskih negativaca.

Uloga koja je promijenila sve

Curryja je u zvjezdanu orbitu lansirala uloga dr. Frank-N-Furtera u kultnom mjuziklu 'The Rocky Horror Picture Show' iz 1975. godine. Kao ekstravagantni znanstvenik u korzetu i mrežastim čarapama, pružio je jednu od najodvažnijih, najslobodnijih i najupečatljivijih izvedbi u povijesti kinematografije, čime je zauvijek osigurao status pop-ikone.

Tim Curry, Sam u kući 2
Tim Curry, Sam u kući 2 FOTO: RTL

Briljirao i u komedijama za sve generacije

Osim u mračnim i ekscentričnim ulogama, Curry je pokazao i vrhunski komičarski talent. U kultnoj komediji 'Clue' (1985.) briljirao je kao brbljavi batler Wadsworth, dok ga domaća publika ponajviše pamti po ulozi ukočenog i sumnjičavog voditelja recepcije hotela Plaza, gospodina Hectora, u omiljenom blagdanskom hitu 'Sam u kući 2: Izgubljen u New Yorku' (1992.). Svoj pjevački i humoristični genij potvrdio je i ulogom Long Johna Silvera u 'Muppet Treasure Island' (1996.), gdje je igrao uz slavne Lutke.

tim curry
VOYO

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