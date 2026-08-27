Preminuo Tim Curry (80), zvijezda filma 'Sam u kući 2'

Iza sebe je ostavio neizbrisiv trag u pop-kulturi, a ostaje zapamćen po nevjerojatnom glumačkom rasponu, specifičnoj karizmi i neponovljivim interpretacijama ekscentričnih likova i kultnih filmskih negativaca.

Curryja je u zvjezdanu orbitu lansirala uloga dr. Frank-N-Furtera u kultnom mjuziklu 'The Rocky Horror Picture Show' iz 1975. godine. Kao ekstravagantni znanstvenik u korzetu i mrežastim čarapama, pružio je jednu od najodvažnijih, najslobodnijih i najupečatljivijih izvedbi u povijesti kinematografije, čime je zauvijek osigurao status pop-ikone.

Osim u mračnim i ekscentričnim ulogama, Curry je pokazao i vrhunski komičarski talent. U kultnoj komediji 'Clue' (1985.) briljirao je kao brbljavi batler Wadsworth, dok ga domaća publika ponajviše pamti po ulozi ukočenog i sumnjičavog voditelja recepcije hotela Plaza, gospodina Hectora, u omiljenom blagdanskom hitu 'Sam u kući 2: Izgubljen u New Yorku' (1992.). Svoj pjevački i humoristični genij potvrdio je i ulogom Long Johna Silvera u 'Muppet Treasure Island' (1996.), gdje je igrao uz slavne Lutke.