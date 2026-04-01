Prepoznajete li voditeljicu s fotografije? Svestrana i znatiželjna, danas je jedno od najprepoznatljivijih TV lica

Na starim fotografijama koje bude nostalgiju i osmijeh, vidi se djevojčica vedrog pogleda i razigrane energije - ista ona koja danas s ozbiljnošću i profesionalnošću svakodnevno ulazi u domove gledatelja.
Riječ je o Damiri Gregoret, jednoj od najpoznatijih voditeljica i novinarki informativnog programa i središnje emisije 'RTL Danas', čije lice gledatelji već godinama povezuju s pouzdanim i točnim vijestima.
Od znatiželjne djevojčice do ozbiljne novinarke
Fotografije iz djetinjstva otkrivaju njezinu svestranost i vedar duh, bilo da pozira s životinjama, drži mikrofon ili marljivo piše zadaću. Već tada se nazirao karakter koji će kasnije oblikovati njezinu karijeru.
Danas je Damira Gregoret prepoznatljivo ime u hrvatskom novinarstvu. Tijekom godina izgradila je reputaciju profesionalne, smirene i vjerodostojne novinarke koja s lakoćom vodi i najzahtjevnije informativne emisije.
Lice kojem gledatelji vjeruju
Kao dugogodišnja članica RTL-ovog informativnog tima, Gregoret je sudjelovala u praćenju ključnih domaćih i svjetskih događaja, donoseći gledateljima provjerene informacije i jasne analize.
Njezin stil vođenja, kombinacija smirenosti, autoriteta i topline, učinio ju je jednim od najprepoznatljivijih TV lica u regiji.
Privatno daleko od reflektora
Iako je profesionalno vrlo eksponirana, privatni život Damira Gregoret nastoji držati podalje od očiju javnosti. Upravo ta diskrecija dodatno pridonosi njezinoj profesionalnoj vjerodostojnosti.
Od djevojčice s fotografija do jednog od zaštitnih lica televizijskog novinarstva, njezin put dokaz je kako se znatiželja, rad i predanost s vremenom pretvaraju u uspješnu karijeru.