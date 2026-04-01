Prepoznajete li voditeljicu s fotografije? Svestrana i znatiželjna, danas je jedno od najprepoznatljivijih TV lica

Rijetke fotografije iz djetinjstva otkrivaju kako je izgledala Damira Gregoret prije nego što je postala zaštitno lice središnje informativne emisije 'RTL Danas'

Na starim fotografijama koje bude nostalgiju i osmijeh, vidi se djevojčica vedrog pogleda i razigrane energije - ista ona koja danas s ozbiljnošću i profesionalnošću svakodnevno ulazi u domove gledatelja. Riječ je o Damiri Gregoret, jednoj od najpoznatijih voditeljica i novinarki informativnog programa i središnje emisije 'RTL Danas', čije lice gledatelji već godinama povezuju s pouzdanim i točnim vijestima.

Damira Gregoret FOTO: Privatna arhiva

Od znatiželjne djevojčice do ozbiljne novinarke

Fotografije iz djetinjstva otkrivaju njezinu svestranost i vedar duh, bilo da pozira s životinjama, drži mikrofon ili marljivo piše zadaću. Već tada se nazirao karakter koji će kasnije oblikovati njezinu karijeru. Danas je Damira Gregoret prepoznatljivo ime u hrvatskom novinarstvu. Tijekom godina izgradila je reputaciju profesionalne, smirene i vjerodostojne novinarke koja s lakoćom vodi i najzahtjevnije informativne emisije.

Damira Gregoret FOTO: Privatna arhiva

Lice kojem gledatelji vjeruju

Kao dugogodišnja članica RTL-ovog informativnog tima, Gregoret je sudjelovala u praćenju ključnih domaćih i svjetskih događaja, donoseći gledateljima provjerene informacije i jasne analize. Njezin stil vođenja, kombinacija smirenosti, autoriteta i topline, učinio ju je jednim od najprepoznatljivijih TV lica u regiji.

Damira Gregoret FOTO: Privatna arhiva

Privatno daleko od reflektora

Iako je profesionalno vrlo eksponirana, privatni život Damira Gregoret nastoji držati podalje od očiju javnosti. Upravo ta diskrecija dodatno pridonosi njezinoj profesionalnoj vjerodostojnosti. Od djevojčice s fotografija do jednog od zaštitnih lica televizijskog novinarstva, njezin put dokaz je kako se znatiželja, rad i predanost s vremenom pretvaraju u uspješnu karijeru.