Prisjetite se najboljih Šemsinih provala iz 'Naše male klinike': Urnebesne izjave omiljenog portira koje i danas nasmijavaju sve generacije!

Šemso je mnogima omiljen lik iz 'Naše male klinike' i svakodnevno nas zabavlja svojim izjavama, a mi smo izdvojili legendarne baze koje se i danas prepričavaju

'Naša mala klinika' je kultna nagrađivana serija koju možete pratiti i na platformi Voyo! Likovi koje je iznjedrila ova serija već godinama nasmijavaju sve generacije pred malim ekranima, a serija na iznimno duhovit način govori o zgodama i nezgodama u jednoj vrlo osebujnoj zdravstvenoj ustanovi. Mnogima najzabavniji lik iz serije je portir Šemso koji je poznat po nevjerojatnim akcijama, mutnim poslovima i presmiješnim izrekama. Utjelovio ga je fantastični glumac i voditelj Enis Bešlagić, a u nastavku vam donosimo podsjetnik na njegove najbolje i najluđe izjave koje su ušle u televizijsku povijest.

icon-expand Šemso, Naša mala klinika FOTO: RTL

Životne mudrosti i legendarne portirske baze

Kada Šemso ne prisluškuje razgovore na porti ili ne smišlja kako prevariti direktoricu Grospić, on sipa prave "filozofske" misli: "Kad ne mogu rješavati svjetske probleme, onda barem križaljke." "Ako baba nema metle, ona jezikom mete." "Jadan je dom u kojem kokoši pjevaju, a pijetlovi šute." "Moj rođak ima dvije godine pa se ne fali."

icon-expand Šemso, Naša mala klinika FOTO: RTL

'Pa đe si Mile?' i medicinski savjeti iz prve ruke

Njegov odnos s bolničarem Miletom (Igor Mešin), ali i s pacijentima te liječnicima, iznjedrio je neke od najsmješnijih dijaloga u seriji. Šemso je uvijek imao spreman odgovor za sve - od estetske kirurgije do prijetnji preko telefona: "Pa đe si Mile?" (Kultni pozdrav koji je obilježio seriju) "Imaš još tog botoksa? Mislio sam, kad sjedim, sako mi se malo pogužva pa da mi ga malo ubrizgaš." "Sreća tvoja da se nisi držao za glavu jer da si se držao tko zna što bi ti operirali." "Slušaj ti, kretenu jedan. Ako te nazovem, jesi čuo? Morat ćeš sebi sam da slomiš nogu, je li ti jasno manijak?"

icon-expand Šemso, Naša mala klinika FOTO: RTL

icon-expand Šemso, Naša mala klinika FOTO: RTL

Od 'marimahovine' do kobnih pečurki