Novosti
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Divlje pčele Dosje Jarak Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Novosti

Prva sezona Čuvara povijesti' nagrađena Albert certifikatom!

Čestitamo ekipi RTL Kockice!

RTL.hr
27.10.2025 15:29

Edukativno-zabavni serijal Čuvari povijesti', koji se od ove jeseni emitira na RTL Kockici, nagrađen je Albert certifikatom, priznanjem koje dodjeljuje globalna filmska i televizijska industrija za doprinos smanjenju negativnih ekoloških utjecaja produkcije i promicanje održivog načina poslovanja.

Kroz uzbudljivo putovanje hrvatskim dvorcima i utvrdama, gledatelji serijala otkrivaju tajne Velikog Tabora, dvorca Pejačević u Virovitici, tvrđave Nehaj, starog grada Ozlja i mnogih drugih povijesnih dragulja.

Čuvari povijesti
Čuvari povijesti FOTO: RTL

Dobivanjem Albert Certifikata, produkcijski tim RTL Kockice još jednom potvrđuje da odgovornost prema okolišu ide ruku pod ruku s odgovornošću prema sadržaju i gledateljima, u skladu s ESG strategijom RTL-a Hrvatske i CME grupe. Nagrada je pokazatelj da su Čuvari povijesti' spoj zabave, znanja i vrijednog kulturnog nasljeđa - upravo onako kako mali gledatelji Kockice to zaslužuju.

Tatjana Horvatić
Tatjana Horvatić FOTO: RTL Kockica


čuvari povijesti albert certifikat
VOYO

Znate li kojim se vlaškim običajem bavi serija 'Crna svadba'? Priča je utemeljena na stvarnom događaju...