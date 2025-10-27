Prva sezona Čuvara povijesti' nagrađena Albert certifikatom!

Edukativno-zabavni serijal Čuvari povijesti', koji se od ove jeseni emitira na RTL Kockici, nagrađen je Albert certifikatom, priznanjem koje dodjeljuje globalna filmska i televizijska industrija za doprinos smanjenju negativnih ekoloških utjecaja produkcije i promicanje održivog načina poslovanja.

Kroz uzbudljivo putovanje hrvatskim dvorcima i utvrdama, gledatelji serijala otkrivaju tajne Velikog Tabora, dvorca Pejačević u Virovitici, tvrđave Nehaj, starog grada Ozlja i mnogih drugih povijesnih dragulja.