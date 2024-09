Reporterka Tea Mihanović pridružila se informativnom timu RTL-a: 'Lijepo je profesionalno rasti uz ljude koje sam gledala od malih nogu'

Tea Mihanović diplomirala je politologiju na Fakultetu političkih znanosti u Zagreb, a godinu dana provela je i u Firenzi na institutu Cesare Alfieri. Tijekom studija je pisala za brojne portale, a usred pandemije koronavirusa hrabro je preselila u Bruxelles gdje je radila kao menadžerica projekata NGO-a YouthProAktiv kroz Erasmus i stručnu praksu gdje je organizirala i vodila edukacije o borbi protiv dezinformacija na internetu. "Dovelo me sve to i do suradnje s Europskim parlamentom i Europskom komisijom kroz praksu za mlade i medijske projekte", priča Tea.

Za svoj angažman nagrađena je nagradom Europske komisije 'Megalizzi-Niedzielski for Aspiring Journalists'. "Tijekom studija organizirala sam projekte 'Model European Union' kojima se simulira rad europskih institucija. Otkrila sam koliko je taj kompleksni svijet, koji itekako utječe na hrvatske zakone i život kod nas, zanimljiv. Tako sam se 2019. godine prijavila na projekt Komisije za mlade 'Youth4Regions' gdje smo, među ostalim, prošli i trening s novinarima BBC-a, a među 500 prijavljenih mladih ljudi, pobijedila je moja priča o simbolici povezivanja Hrvatske i Srbije obnovom željeznica nakon rata fondovima EU-a", dodaje Mihanović.