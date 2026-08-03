Rijeka na Rujevici protiv finskog Ilvesa traži pobjedu!

Nakon što su iz natjecanja izbacili Derry City, Riječani će se susresti s finskim Ilvesom, koji je u drugom pretkolu izbacio islandski Stjarnan. Riječani se nadaju pred rasprodanim tribinama osigurati prednost i potvrditi ulogu favorita protiv momčadi koja igra s oscilacijama u finskom prvenstvu.

Ilves se s polovičnim učinkom nalazi pri dnu ljestvice, no ne treba zaboraviti da je finska liga u punom zamahu te da su finski igrači u punoj natjecateljskoj formi. Televizijski prijenos ovog napetog dvoboja iz zagrebačke kabine komentirat će Filip Brkić dok će se s terena na Rujevici s najnovijim informacijama javljati reporter Boris Jovičić.