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UEFA Konferencijska liga - 3. pretkolo: Rijeka - Ilves

Rijeka na Rujevici protiv finskog Ilvesa traži pobjedu!

Rijeku čeka nova europska utakmica! U četvrtak, 6. kolovoza od 20:45 sati na Rujevici dočekuje finski Ilves u prvoj utakmici 3. pretkola UEFA Konferencijske lige dok je uzvratni susret na rasporedu tjedan dana kasnije

RTL.hr
03.08.2026 10:20

Nakon što su iz natjecanja izbacili Derry City, Riječani će se susresti s finskim Ilvesom, koji je u drugom pretkolu izbacio islandski Stjarnan. Riječani se nadaju pred rasprodanim tribinama osigurati prednost i potvrditi ulogu favorita protiv momčadi koja igra s oscilacijama u finskom prvenstvu.

Ilves se s polovičnim učinkom nalazi pri dnu ljestvice, no ne treba zaboraviti da je finska liga u punom zamahu te da su finski igrači u punoj natjecateljskoj formi. Televizijski prijenos ovog napetog dvoboja iz zagrebačke kabine komentirat će Filip Brkić dok će se s terena na Rujevici s najnovijim informacijama javljati reporter Boris Jovičić.

Rijeka - Ilves
Rijeka - Ilves FOTO: Voyo

"Nastavljamo pratiti hrvatske klubove u kvalifikacijama za europska natjecanja. Rijeka je uz Dinamo naš najkonstantniji predstavnik posljednjih godina, a sada s Matjažom Kekom ponovno traži novi zamah. Vjerujem da ćemo na RTL-u svjedočiti dvjema dobrim utakmicama protiv finskog predstavnika te da će Rijeka proći i tu prepreku", kaže Brkić.

Rijeka-Ilves
Rijeka-Ilves FOTO: Voyo

Utakmicu Rijeka-Ilves pratite na RTL-u i platformi Voyo u četvrtak, 6. kolovoza, u 20:45 sati!

filip brkić hnk rijeka Rijeka-Ilves
UEFA Konferencijska liga - 3. pretkolo: Rijeka - Ilves

Riječani u prvoj utakmici trećeg pretkola UEFA Konferencijske lige dočekuju finski Ilves

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