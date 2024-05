Ana Begić Tahiri i Nives Ivanković iskreno o ulogama Bibe i Seke: 'Te uloge i dalje žive'

Ana Begić Tahiri i Nives Ivanković gostovale su u emisiji za 20. rođendan RTL-a. Ana je glumila Biserku Fruk u 'Bibinom svijetu', a Nives Seke Odak u seriji 'Ruža vjetrova'. Za sam početak su pogledale kadrove njihovih scena, no Nives je komentirala kako one ne gleda likove koje je glumila. ''Generalno ne volim gledati sebe, to nije neuobičajeno kod glumaca'', priznala je Nives.

Otrkile su kako ih i dalje prate ti likovi. ''Najgore je kad progovorim jer bih još mogla proći ovako jer je od tada ipak prošlo 20 godina. Tada sam imala 24 godine, mlada sam još bila'', rekla je Ana. ''Tako da, tu i tamo me još netko iznenadi'', dodala je.