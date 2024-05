Ana Brdarić Boljat za RTL.hr o emotivnom trenutku za nju i Tomislava Jelinčića: 'Tek tada smo shvatili...'

Voditeljica i urednica RTL Danas Ana Brdarić Boljat s RTL-om, koji je proslavio 20 godina svog rada u Hrvatskoj, od samih je početaka. Za RTL.hr otkrila je sjeća li se prvih vijesti, otkrila je kako je izgledao njezinih prvi susret s kolegom Tomislavom Jelinčićem

Sjećate li se prvih vijesti na RTL-u?

Sjećam se prvih vijesti koje su krenule u 18:30, trajale su dvadesetak minuta, vodio ih je kolega Tomislav Jelinčić. Pripremali smo se za njih tridesetak dana, ako ne i više i svaki dan smo radili na hladni pogon. To znači da smo pripremali vijesti kao da idu baš toga dana i bili spremni, našminkani, uređeni i radili svaki, svaki dan do tog dana kada smo ih pustili u eter. Mislim da je to bila jedna situacija u kojoj nas je sve preplavila emocija pa je poslije toga bio ogroman tulum na Velesajmu. Zapravo smo svi bili sretni jer smo napisali prvu stranicu jedne velike povijesti koja evo sada traje već 20 godina, a mnogi nisu vjerovali u nju.

Kako je slaviti 20 godina vašeg rada na RTL-u?

Uvijek je dobro slaviti na RTL-u zato što RTL od početka kad je došao ima najbolje partyje. Puno je drugih naših tih lokacija na kojima se snima i naš posao je takav da je vrlo užurban i nismo svi uvijek zajedno na poslu tako da su to situacije u kojima se napokon vidimo i zabavimo. Najbolja stvar RTL-a su ljudi i to ne govorim tek tako da bih to rekla nego zaista jest jer su svi timski igrači i zaista svaki put kad se sretnemo, pršte emocije i dobra zabava traje do jutra. Svađamo se jedino oko mikrofona, tko će pjevati.

Što je još Ana Brdarić Boljat ispričala u intervjuu, pogledajte u videu.

Gosti iznenađenja, uspomene, puno smijeha i dobre zabave te iskrene emocije – sve to donijet će studijska emisija '20 godina zajedno' ovu subotu, od 20.15 sati, a drugi dio dan kasnije, u nedjelju u istom terminu, samo na RTL-u!

Emisija se može pogledati 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo!

