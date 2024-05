Antonija Blaće prisjetila se gafova u 'Big Brotheru': 'Hvala dragoj publici što je tolerirala ove naše početke'

Javnost je ovu karizmatičnu Antoniju Blaće upoznala 2004. godine, kada je osvojila sve svojim sudjelovanjem u prvoj sezoni 'Big Brothera'. Ubrzo joj je stigao i važan angažman - već 2005. godine dobila je voditeljsku ulogu u kultnom 'Big Brotheru'. Priznala je, trema je bila ogromna, greške su se događale, ali sve je to dio posla. Otkako je predstavljena javnosti pa sve do danas - Antonija je jedna od najboljih u svome poslu, a to potvrđuje nizom projekata na kojima je radila tijekom svoje karijere.