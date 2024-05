Marijana Batinić prozvala Antoniju Blaće Mišom Kovačem među voditeljicama, a otkriven je i detalj koji rijetki znaju!

Uslijedio je prikaz smiješnih trenutaka koje je Marijana doživjela tijekom voditeljskih snimanja. "Ma to je fotomontaža. Nemam ja blooperse ", komentirala je Marijana kroz šalu.

"Uvijek dobiješ nekako najveći pljesak za sve nas i ja mislim da je vrijeme da se ovoj ženi konačno svi mi revanširamo. To je žena koja je odradila sve što se može odraditi, osim 'Života na vagi' i 'Ljubav je na selu' na RTL-u. Na koncu, što bi RTL bio bez Antonije Blaće. Ona u studio ulazi uzdignutih ruku. To je Mišo Kovač među TV voditeljima! Jedna, jedina i neponovljiva Antonija!", rekla je Marijana.

"Kada je RTL došao u Hrvatsku, imali su veliki party otvorenja na Velesajmu. Ja sam tamo radila kao skupljač čaša... Sjećam se kako su te zvijezde bile prekrasne, zgodne. Ja skupljam te čaše i tako su mi te cure nestvarno izgledale. Izgledalo mi je kao da je ta televizija nešto jako udaljeno i kao da se to toga ne može nikada stići. I evo, može se!", ispričala je simpatična Antonija.

"Vrijeme je da pitamo nešto našu Antoniju, jer uvijek ona postavlja pitanja. Ja sam sigurna da ovu našu dragu publiku zanima kakav je bio njezin prvi susret s RTL-om. Svi misle sigurno da je to bio 'Big Brother', ali nije. Ima ona jednu zanimljivu priču. Antonija Blaće je ostvarila pravi pravcati hrvatski san!", naglasila je Marijana.

Marijana je o svojoj kolegici otkrila još jednu stvar koju većina ljudi ne zna.

"To je žena koja nevjerojatno, ali baš ono nevjerojatno podnosi stres. Ona u svim stresnim situacijama reagira cool", rekla je Marijana te upitala Antoniju koje su joj najstresnije situacije.

"Svaki live!... Live je sam po sebi jedan strašan stres, to je toliko adrenalina, kao da ti jede tijelo iznutra. Uvijek sam u strahu i uvijek imam tremu!", rekla je Antonija dok je Marijana nadodala: "Ali to se ne vidi na van!". "Znam! Ali nekako krenem i kažem: 'Što ću sada kad sam već tu, ajde idemo, odradit ćemo to!'", odgovorila je Antonija.

Studijsku emisiju '20 godina zajedno' pogledajte na platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: