Marko Vargek o prvom susretu s RTL-om: 'Sjećam se tog uzbuđenja'

Glavni urednik RTL Sporta Marko Vargek otkrio je koje je njegovo prvo sjećanje na RTL.

"Pa to definitivno mora biti audicija na kojoj sam se pojavio. Sjećam se tog straha, uzbuđenja. Bila je velika publika, puno urednika, kamera me snimala i sjećam se da sam na audiciji jedini izrazio želju da želim biti sportski novinar. Svi ostali nisu i to je praktički bio moj ulaz u RTL. Sve ostalo je povijest. Sad sam već 17 godina ovdje i ne bih mijenjao za ništa", rekao je Vargek.

Otkrio je koji mu je najdraži projekt na kojem je radio na RTL-u.

"Definitivno svi rukometni projekti. Godina 2009. je posebna zato što je bio prvi i zato što se događao u Hrvatskoj i onda svi ostali rukometni projekti, što god sam bio na terenu, što god sam uređivao emisiju, bio u studiju. Ponosan sam na sve što smo napravili, tehničke novitete što smo donijeli, a najviše na jednu opuštenost u emisiji koja mislim da je jedinstvena na tržištu", istaknuo je glavni urednik RTL Sporta.

Ispričao je što gleda na RTL-u kada ne radi.

"Volim pogledati 'Brak na prvu', volim pogledati 'Ljubav je na selu'. Definitivno te dvije stvari", rekao je Vargek.