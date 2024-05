Mojmira Pastorčić za RTL.hr o RTL Direktu: 'U privilegiranoj sam poziciji što radim emisiju u kojoj govorim što mislim'

Urednica i voditeljica RTL Direkta Mojmira Pastorčić progovorila je o svojim počecima na RTL-u, svom sadašnjem poslu i koliko joj znači što u emisiji može izraziti svoje mišljenje.

Kako su izgledali tvoji počeci na RTL-u?

Došla sam na RTL jako davno, bila sam još klinka. To je bilo prije točno 20 godina. To znači da sam ja imala 21 godinu. Bila je audicija na faksu, kao dolazi RTL, ja sam se prijavila i evo me 20 godina kasnije na istom mjestu, ali ono što je zanimljivo je što sam imala zapravo tu sreću da sam u 20 godina radila cijeli, različiti dijapozon stvari. Od toga da sam bila taj junior novinar koji sjedi tamo na desku, nešto kopa, pomaže drugima. Bila sam reporter, bila sam urednik, sad sam voditelj. Prošla sam sve živo i na tome sam zapravo jako zahvalna.

Je li bilo trenutaka kojih se nerado sjećaš?

Ne znam. Uvijek se sjećaš tih groznih stvari, barem sam ja takva, pa se sjećam kad sam tek došla i imala sam 21 godinu i sjedim u redakciji i dolazi mi taj jedan stariji kolega i govori mi: 'Ti nazovi Hag, nazovi Florence Hartmann, pitaj je jesu li digli ovu optužnicu', a ja: 'Kako ću je ja nazvati? Ja da nju nazovem? Na kojem jeziku ću je pitati?'. Ja sam bila van sebe, išla sam u zahod malo se ohrabriti i onda sam je nazvala. To su te neke stvari bile. Kad sam došla, osjećala sam se kao malo dijete koje sad radi neke ozbiljne stvari pa onda na početku radiš svakakve greške, ali zapravo se brzo privikneš. Sjećam se kad sam prvi put išla na javljanje uživo, mislila sam da ću imati srčani udar. To ti tako bude jedan put, drugi put malo manje, treći put ništa i tako je sa svime. U početku ti je nervoza, u početku ti je grozno, ali onda nekako počneš se u svemu snalaziti puno bolje.

