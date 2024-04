Najdugovječniji je reality show u Hrvata, a u 16 sezona 'Ljubav je na selu' spojila je ove parove!

icon-close

Povodom 20 godina rada RTL-a u Hrvatskoj prisjetili smo se parova iz najdugovječnijeg reality showa u Hrvata 'Ljubav je na selu'. Neki su se upoznali u showu dok su drugi započeli vezu zahvaljujući emisiji u kojoj su gledateljice zamijetile farmere. Mato Smolčić i Nikolina Trgovac Prvi koji su izgovorili sudbonosno 'da' od kandidata 'Ljubav je na selu' bili su Mato Smolčić iz Retkovaca i Nikolina Trgovac iz Svete Jane pokraj Zagreba. Sve je krenulo kada je Nikolina s majkom gledala emisiju i ugledala Matu. "On mi je najzgodniji. Pazi, mogao bi ti biti zet", komentirala je tada. Nikolinine riječi su se i ostvarile. Naime, pet mjeseci nakon što je primijetila Matu na televiziji, skupila je hrabrost i nazvala ga. Nikolina se odmah svidjela farmeru.

icon-expand Mato i Nikolina Smolčić FOTO: RTL

Prvih pet mjeseci čuli su se preko telefona, a zatim su se počeli viđati. Nikolina je posjećivala Matu u Retkovcima, a on nju u Zagrebu. Nakon sedam mjeseci veze par se vjenčao. "Bila je to prava slavonska svadba s 400 uzvanika, a haljinu sam kupila u Njemačkoj", otkrila je tada Nikolina. Brzo nakon vjenčanja par je dobio prvo dijete, kćer Ljubicu. Obitelj se još širila nakon toga, a ove ljubavne priče ne bi bilo bez 'Ljubav je na selu'. Srećko i Antonija Ponjavić Farmer Srećko iz Kanade predstavio se u 11., internacionalnoj sezoni 'Ljubav je na selu'. U showu se zaljubio u Viranku Antoniju koja mu je postala supruga i zajedno su dobili sina Petra.

icon-expand Antonija i Srećko Ponjavić FOTO: Privatni album

Njihova priča je počela tako što se Antonija zaljubila u Srećka čim ga je vidjela na TV-u i prijavila se u emisiju. Produkcija je prepoznala da su stvoreni jedno za drugo i Antonija je postala Srećkova "zlatna" djevojka. Kad su se upoznali, odmah se među njima primijetila kemija. Farmer iz kanadskog Lethbridgea pozvao je Antoniju i još dvije djevojke, Martinu Serdar i Marijanu Črlenec, na svoju farmu, a mnogima je odmah bilo jasno da mu je upravo Viranka najdraža. Zbog toga nikoga nije iznenadilo što je Srećko odabrao baš nju da mu se pridruži na romantičnom putovanju koje je završilo ručkom kod Antonijine obitelji. Nakon završetka snimanja Antonija je brzo pristala preseliti u Kanadu k farmeru kako bi shvatili ima li njihova ljubav budućnost.

icon-expand Antonija i Srećko Ponjavić FOTO: Privatni album

Odgovor na to bio je pozitivan i par je ubrzo imao građansko vjenčanje, a potom i crkveno. Nakon toga su dobili sinčića Petra. Supružnici često na društvenim mrežama pokazuju svoju bračnu idilu. Marijan Cerovac i Patty Marijan Cerovac iz Buzeta sudjelovao je u 13. sezoni 'Ljubav je na selu', a nije pronašao sreću s nijednom od svojih kandidatkinja. Ipak, na stranici za upoznavanje našao je Tajlanđanku Naranphat Cerovac Madarat zvanu Patty kojom se oženio pred RTL-ovim kamerama.

icon-expand Marijan Cerovac FOTO: RTL

"Upoznali smo se na stranici za upoznavanje. Ja sam joj prvi napisao poruku, a ona je odgovorila s 'Hello'. I tu se sve otvorilo i počeli smo pričati. Ona je bila u Budimpešti. Tamo je dospjela preko radne vize, tamo je pronašla posao. Bila je u braku, razvedena je. Ja sam išao k njoj, ali prvi put me otkantala. Ali kad sam se vratio doma, ponovno me zvala i ja sam se vratio u Budimpeštu dva dana poslije. Čim je izašla van i čim sam je ugledao, ja sam bio zaljubljen preko glave", ispričao je Marijan za RTL.

icon-expand Marijan Cerovac sa suprugom Patty FOTO: Privatni album

Nakon što su se ponovno sreli, Patty je došla na njegovo imanje, ali zbog korone je otputovala na Tajland kako bi bila sa svojom djecom. Ipak, zahvaljujući 'Ljubav je na selu' Patty se vratila u Buzet na Marijanov rođendan. Par se tijekom snimanja 13. sezone showa 2020. godine i vjenčao te im je na svadbi bila voditeljica Anita Martinović. Marijan je prodao svoju kuću u Buzetu i odselio s Patty na Tajland. "Patty i ja smo super. Supruga je jako zadovoljna jer sam je vratio kući. Živimo u prekrasnom tajlandskom gradu Nakhon Sawanu. U Hrvatsku se više ne vraćam. Majka mi je umrla pred par mjeseci i ja tamo više nemam nikoga. Ovdje mi je super, hrana je jako jeftina, vrijeme je predivno, a jedini je problem što je u ovo doba godine jako vruće, pa uvijek idemo negdje gdje je klimatizirano. Uvečer gotovo svakoga dana padne malo kiše pa ne moram zalijevat vrt i ruže. Ovdje smo kupili kuću, automobil i dva skutera jer je u gradu puno lakše pronaći parking kada idemo u šoping", rekao je Marijan prošle godine za istarski.hr.

icon-expand Marijan Cerovac sa suprugom Patty FOTO: Privatni album

Patty je aktivna na društvenim mrežama pa povremeno dijeli videe i fotografije s Marijanom te se može vidjeti koliko uživaju u zajedničkom životu. Zvonko Koprivnjak i Nikolina Šalić Farmeru Zvonku Koprivnjaku iz Baranje zapela je za oko Nikolina Šalić iz Tušilovića već na prvom upoznavanju u osmoj sezoni 'Ljubav je na selu'. Njihova je ljubav kulminirala iz epizode u epizodu da bi na kraju Zvonko ostale djevojke poslao kući, a Nikolini poklonio svoje srce. U emisiji 'Iza kulisa' skupio je hrabrost i pred kamerama zaprosio svoju odabranicu. Na njegovo oduševljenje, Nikolina rekla je 'da'. Par je dobio kćer Vandu.

icon-expand Zvonko Koprivnjak i Nikolina Šalić FOTO: RTL

"Da sam je svijećom tražio, ne bih je pronašao. Takvu divnu osobu, moju Nikolinu, sam je sigurno ne bih uspio pronaći. Zato sam zahvalan i svima koji su radili emisiju, od producenata, do snimatelja, dečkiju s rasvjete... baš svima. Bez svih njih ne bi bilo ni Nikoline u mom životu", ispričao je Zvonko za RTL.hr i istaknuo da je zahvalan bratu Danijelu koji ga je prijavio u 'Ljubav je na selu'. Farmer je rekao da ga je Nikolina osvojila odmah. "Onoga dana kad mi je voditeljica Marijana donijela pisma, već se dogodilo čudo. Otvorio sam pismo, vidio Nikolininu sliku i istog trena se zaljubio. Odmah me ošinulo. A još kad sam je prvi put ugledao kako hoda prema meni, odmah sam osjetio da je to 'ona' i zato je izletio onaj 'Ajme, majko moja mila, to je to'. Daljnje druženje s njom samo je potvrdilo i još više ojačalo moje osjećaje", ispričao je. "Prije 'Ljubav je na selu' nisam uopće razmišljala da se nešto ovakvo može dogoditi", rekla je Nikolina. Goran Špehar i Anamarija Goran Špehar iz Duge Rese sudjelovao je u šestoj sezoni 'Ljubav je na selu' i nosio je nadimak Seoski Casanova. Na njegovom imanju bile su kandidatkinje Ines, Ilona i Nikolina koja ga je i zaprosila. Zahvaljujući 'Ljubav je na selu' Goran je upoznao svoju drugu suprugu Anamariju. Naime, ona ga je zamijetila u emisiji te mu se odlučila javiti. Par je dobio sinove Filipa i Roka, a početkom veljače ove godine rodila se njihova kći kojoj su dali ime Margareta.

icon-expand Goran Špehar FOTO: Privatni album

Goran ima i kćer iz prvog braka, a prije nekoliko godine je Marijani Batinić zajedno sa suprugom Anamarijom progovorio o njihovom zajedničkom životu. "Dok ne umreš, moraš voljeti žene", otkrio je da li je još šarmer. Njegova supruga Anamarija komentirala je da "on to samo tako kaže". Objasnio je da mu je 'Ljubav je na selu' pomogla da shvati određene stvari u životu. "Pomogla mi je da sagledam neke situacije i da uvidim da nije sve u kvantiteti nego u kvaliteti", ispričao je Goran koji je tada otkrio da je poboljšao odnose s bivšom suprugom.

icon-expand Goran Špehar FOTO: RTL

"Čak odu i na kavu zajedno", rekla je Anamarija koja je utjecala na to te je zahvaljujući njoj postao pravi obiteljski čovjek. Matija i Barbara Ričko Matija Ričko je sudjelovao u petoj sezoni nakon što je izgubio više od 40 kilograma i vratio samopouzdanje pa odlučio naći "onu pravu". Iako u showu nije "kliknuo" s nijednom kandidatkinjom, zahvaljujući tome što se pojavio na televiziji, upoznao je svoju suprugu Barbaru. Naime, ona mu se javila preko društvenih mreža nakon što je vidjela u emisiji.

icon-expand Matija Ričko FOTO: Privatni album

"Promijenio sam posao, novi prijatelji, događaji,... Došla je Barbara – to je bila ljubav na prvi pogled. Na prvom spoju smo pet sati sjedili i razgovarali...", ispričao je Matija za RTL kako je pronašao srodnu dušu. Rekao je da mu je godila popularnost koju mu je donijela 'Ljubav je na selu', a Barbara ga je nakon toga vratila u stvarnost. "Nisam očekivao da će mi se život toliko promijeniti. Nadao sam se da ću upoznati nekoga, ali baš da će se toliko sve promijeniti, to se stvarno nisam nadao... U životu nisam bio sretniji", rekao je.

icon-expand Matija Ričko FOTO: Privatni album

Par je zajedno više od osam godina te imaju dvoje djece. U srpnju 2019. dobili su sina Davida, a u siječnju 2021. stigla im je kći Demi. Po objavama na društvenim mrežama može se vidjeti koliko Matija uživa u bračnom životu i ulozi oca, a zaslužio je još puno idiličnih obiteljskih trenutaka. Alojz i Monika Kanceljak Alojz Kanceljak upoznao je svoju suprugu Moniku zahvaljujući popularnoj emisiji 'Ljubav je na selu', a njihova ljubavna idila i dalje traje. Par je u braku šest godina te imaju kćeri Luciju i Anu. "Danas na prijavu u emisiju 'Ljubav je na selu' gledam kao jedno pozitivno iskustvo koje bi preporučio svakome", rekao je Alojz za RTL.hr. Istaknuo je da njegova ljubavna sreća s Monikom još traje, a otkrio je i svoj recept za uspješan brak.

icon-expand Alojz Kanceljak FOTO: RTL

"Tajna uspješnog braka su međusobno poštivanje, sloga i ljubav", rekao je jedan od najprepoznatljvijih kandidata 'Ljubav je na selu'. Farmer je ispričao kako se obitelji najviše posveti poslije posla i vikendom. Pitali smo ga jesu li Lucija i Ana privrženije njemu nego supruzi jer se često kaže da su kćeri tatine mezimice. "Naše kćeri su jednako privržene i meni i supruzi", rekao je Alojz. Zoran Stričević i Suzana Tomić Farmer Zoran Stričević zaljubio se na prvi pogled u Suzanu Tomić Suzi u 13. sezoni 'Ljubav je na selu', a zajedno žive na njegovom imanju Brštanovo pokraj Klisa. "Rodila se ljubav, i to baš na prvi pogled. Kad sam vidio njezinu kosu, stas, hod, glas, oči – sve je odmah bilo jasno i shvatio sam da je to-to. Nisam je dugo čekao!", rekao je Zoran.

icon-expand Zoran Stričević FOTO: Privatni album

"Zoran me osvojio svojim šarmom, zgodan mi je, a i slažemo se u većini pogleda na život", istaknula je Suzi koja je kao kandidatkinja 'Ljubav je na selu' imala sreće. Suzi je kasnije otišla na Zoranovu farmu, a on je upravo nju odabrao za romantično putovanje. Na njemu ju je i zaprosio, a uskoro su se i vjenčali. "Vjenčali smo se 19.12., u Splitu na Bačvicama kod matičara, a pir je bio s desetak osoba, koliko je bilo moguće u to vrijeme, kod mene na imanju. Bila je to lijepa, vesela fešta", otkrila je Suzi te nam je par ustupio svoje fotografije.

icon-expand Zoran Stričević FOTO: Privatni album

"Ljudima bih poručila da treba vjerovati u ljubav", rekla je Suzi. "'Ljubav je na selu' mi je donijela sreću, veliku sreću", nadovezao se Zoran. Nikolina i Stjepan Pavlić Stjepan i Nikolina Pavlić jedni su od prvih parova koje je spojila RTL-ova emisija 'Ljubav je na selu'. Upoznali su se u trećoj sezoni showa koja je prikazana 2011. godine, a vjerske razlike su ih zamalo razdvojile. Srećom, Stjepan je ubrzo shvatio da je Nikolina ljubav njegovog života i tako se 2012. dogodilo drugo vjenčanje u 'Ljubav je na selu'. Supružnici imaju troje djece.

icon-expand Nikolina i Stjepan Pavlić FOTO: Privatni album

"Otkad sam sudjelovao u emisiji, svoj sam gazda, imam ženu, obitelj i djecu, i postigao sam svoj cilj u životu'', rekao je Stjepan ranije za RTL.hr. ''Stjepana ne bih mijenjala ni za što. Ja sam od samog početka znala kod koga idem i kamo idem. A ono što je bilo na početku, to je bila mala trzavica. Ne žalim zbog ničega i ne bih mijenjala ništa'', istaknula je Nikolina.

icon-expand Nikolina i Stjepan Pavlić FOTO: Privatni album

''Da nije bilo ove emisije, ne bi bilo ni moje žene danas uz mene'', zaključio je Stjepan. Nikolina i Stjepan žive na njegovom imanju u Gredi pokraj Siska. Nikolina često dijeli obiteljske fotografije na društvenim mrežama i pokazuje da njihova idila još uvijek traje. Dušan Golubovac i Ana-Marija Dušan Golubovac osvojio je srca gledatelja skromnošću u 12. sezoni 'Ljubav je na selu' i dirnuo ih svojom teškom, životnom pričom, a bilo mu je i slomljeno srce. Zaljubio se u Goranu Vušurović te se činilo da su osjećaji obostrani, no kada su došli na njegovu farmu u Zrinu, njihov odnos se promijenio.

icon-expand Dušan Golubovac, Ljubav je na selu FOTO: RTL

Gorani se nije svidjelo kako Dušan živi, a iako se on trudio da je osvoji, nije uspio u tome. Ipak, njegovo pojavljivanje u 'Ljubav je na selu' primijetila je Ana-Marija iz bosanske Fojnice koja mu se javila na društvenim mrežama. Shvatili su da su stvoreni jedno za drugo i okrunili svoju vezu brakom. Par je prošle godine dobio drugo dijete, a zbog loše situacije s kućom nakon potresa, bli su prisiljeni preseliti se drugdje.

icon-expand Ana-Marija, Dušan Golubovac FOTO: Privatna fotografija

"Od Sisačko-moslavačke županije dobili smo stan na korištenje prije jedno četiri mjeseca. Supruga je s djecom većinom u tom stanu, a ja se moram vraćati u Zrin jer su nam tamo domaće životinje. Tako smo se raspodijelili", ispričao je Dušan za RTL.hr. Dragana Vojnović i Nemanja Blanuša Mnogima neobična Ličanka zbog piercinga i tetovaža Dragana Vojnović tražila je srodnu dušu u petoj sezoni 'Ljubav je na selu'. Tada 22-godišnja farmerica na svom imanju ugostila je kandidate među kojima je bio i Nemanja Blanuša. Dragana i Nemanja stalno su vodili burne rasprave, a u jednom trenutku ga je čak otjerala s imanja. S obzirom da takav njihov odnos, nitko nije slutio da će se između njih roditi ljubav.

icon-expand Dragana i Nemanja FOTO: Privatni album

Ipak, to se dogodilo i okrunili su svoju ljubav brakom početkom 2016. Ubrzo nakon toga im se rodila kći Sara. "Promijenili su nam se životni prioriteti, ali to nam nije teško palo jer smo zaljubljeni kao i prvog dana", rekao je svojedobno Nemanja za RTL.hr. Njihova druga kći Lara rodila se 2018. "Stigla naša druga princeza Lara. Volim više od života", otkrila je Dragana na društvenim mrežama. I Nemanja se pohvalio na Facebooku. "Poštovani prijatelji i kolege, danas 03.10.2018 postao sam ponosni Tata jedne male djevojčice... Sreći mojoj nikad kraja. Od danas je počelo jedno novo poglavlje u mom životu, još jedno srce kuca kraj mene, a moje čini mi se da će izletjeti iz grudi... Puno pozdrava svima", napisao je ponosni tata.

icon-expand Dragana i Nemanja Blanuša FOTO: RTL

Par nakon showa vodi privatan život daleko od kamera, a Nemanja ponekad dijeli obiteljske trenutke. "Ovo se zove bogat čovjek", poručio je uz jednu fotografiju sa suprugom i kćerima. Željko Bilić i Felina Anić Željko Bilić iz Bala tražio je srodnu dušu u desetoj sezoni 'Ljubav je na selu'. "Više puta sam zaplakao zbog ljubavi, ali nadam se da postoji netko tko će cijeniti moju pažnju", rekao je tada farmer. Na njegovo imanje došle su Ruža Pejić, Maja Lena Švaljug i Jacqueline Kale, a kasnije im se pridružila i Paulina Popović. Ipak, nijedna nije osvojila Željkovo srce. No zahvaljujući 'Ljubav je na selu' upoznao je Felinu Anić. Naime, ona mu se javila na društvenim mrežama nakon što ga je vidjela u emisiji.

icon-expand Felina Anić, Željko Bilić, Ljubav je na selu.png FOTO: RTL

"Kad sam ugledala Željka na televiziji, u dubini srca sam znala da je upravo on ta osoba za mene. Činilo mi se kao da ga oduvijek poznaje. Jednostavno se dogodio 'klik' s obje strane, a sve ostalo nakon toga je išlo prirodno i bez ikakvog forsiranja", ispričala je Felina za RTL.hr. Otkrila je čime ju je privukao Željko koji je zbog svog šarma u 'Ljubav je na selu' dobio nadimak Istarski Casanova. "Na Željku me, uz fizički izgled, prvenstveno privukla karizma kojom zrači. Opisala bih ga kao lucidnog, snalažljivog, ali dosta strpljivog. Fokusiran je na sadašnji trenutak i neki put mi se čini kao da živi u nekom 'zen-modeu'", objasnila je.

icon-expand Željko Bilić, Felina, Ljubav je na selu FOTO: Privatna fotografija

Inače, par ima kćer Emili i Vitu, a svoju ljubav su okrunili brakom. "Tek sad vidim koliko se toga propusti u životu kad je čovjek sam. Obitelj mi je najvažnija, sve drugo mi je u drugom planu", progovorio je Željko o svojoj sreći za RTL.hr. Sara Hrnčić i Mihael Sklizović Sara Hrnčić i Mihael Sklizović upoznali su se u šestoj sezoni 'Ljubav je na selu', a upravo zahvaljujući toj emisiji danas uživaju u obiteljskoj idili. Da će njihov odnos završiti brakom, teško je bilo procijeniti na početku. Naime, Mihael je poslao Saru doma i odabrao drugu kandidatkinju, no onda je njihova priča dobila zaokret.

icon-expand Sara Hrnčić i Mihael Sklizović FOTO: Privatni album

Naime, u posljednjoj epizodi šeste sezone najdugovječnijeg reality showa u Hrvatska dogodila se posebno romantična scena. Produkcija je sve farmere s njihovim odabranicama dovela na otok Brač. Ondje ih je dočekala voditeljica Marijana Batinić i odvela u prekrasnu vilu gdje su imali nezaboravni vikend. Mihael je iznenadio Marijanu Batinić na početku epizode kada joj je otkrio da želi zaprositi Saru i zamolio da mu pomogne s odabirom prstena. Slavonski farmer nije dugo oklijevao i kleknuo je na stijenu uz more pred Saru i zaprosio je. Ona je pristala, a Marijanu je toliko dirnuo taj trenutak da se rasplakala.

icon-expand Sara Hrnčić i Mihael Sklizović FOTO: Privatni album

Inače, Mihael i Sara skrasili su se na njihovom imanju te uživaju u bračnoj idili te imaju sinove Bornu i Jonu. Dragoljub Kostić i Ljiljana Resić Ljiljana i Dragoljub zaljubili su se u 15. sezoni 'Ljubav je na selu'. Farmer nam je prošle godine otkrio da njihova ljubavna priča i dalje traje. "Viđamo se i dalje. Komuniciramo i posjećujemo se, više ona mene nego ja nju", ispričao je Dragoljub.

icon-expand Ljiljana i Dragoljub FOTO: Privatna arhiva

Istaknuli su da su si dobri koliko mogu biti. "Sve u skladu s vremenom. Dobro je, u dobrim smo, prijateljskim odnosima. To se razvija i dalje. Nismo mladi, zaljubljeni, bez mozga i glave nego u skladu s godinama. Nema forsiranja, Ljilja ima svojih obveza, ja svojih. Imamo objektivnih poteškoća s obzirom na udaljenost. Uskladili smo se", rekao je farmer. "Naša veza traje, kao što smo i planirali, ide polako, sigurno, nikuda nam se ne žuri. Iz prijateljstva je preraslo u vezu. Viđamo se kad god možemo. Ne živimo zajedno, imamo neke planove povodom toga, planiramo nešto za budućnost. Još nam se trebaju posložiti kockice", rekla je Ljiljana. Gabrijela Juraja i Miroslav Dekalić Gabrijela i Miroslav zaljubili su se u 16. sezoni 'Ljubav je na selu'. Javnost su iznenadili vjenčanjem ovog travnja, a sve je proteklo u intimnom ozračju u prisustvu obitelji i najbližih prijatelja. Gabrijela je za kumu odabrala Brankicu, koja joj je postala prijateljica tijekom snimanja emisija. Njih dvije su razvile blisko prijateljstvo i odlučile su okruniti ga kumstvom.

icon-expand Gabrijela i Miroslav, Ljubav je na selu FOTO: RTL

Gabrijela i Miroslav zajedno se se skrasili na farmerovom imanju. "Naš život izgleda jako lijepo, kao iz bajke. Većinu svojih obveza i poslova sam preselila u Bjelovar i ne radim više kao mesarka zbog čega mi je malo žao, ali sad je sezona kolinja pa ljubav ispunjavam na taj način", ispričala je Gabrijela. Otkrila je da se zaposlila u susjedstvu u proizvodnji tjestenine.

icon-expand Gabrijela Juraja i Miroslav Dekalić FOTO: RTL

"Treba mi sigurno još malo da sve shvatim gdje je što, ali ljudi baš kao i sam Bjelovar su jako dobri, dragi i srdačni. Uz Desinić me ne vežu baš lijepa sjećanja jer sam proživjela puno maltretiranja u školi i sama sam se sa 17 godina odselila iz Desinića. Jedino lijepo što me veže uz Desinić je moj otac s kojim se redovito čujem i posjećujemo se stalno. Upisala sam autoškolu u Bjelovaru, trenutno vozim, može to ići i bolje, ali ajde nećemo se žaliti", ispričala je Gabrijela. Show 'Ljubav je na selu' gledajte na platformi Voyo!



