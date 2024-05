Petra Kurtela za RTL.hr o 'Zabranjenoj ljubavi' i velikoj popularnosti: 'I danas me zovu Lana'

Petra Kurtela progovorila je o 'Zabranjenoj ljubavi' i otkrila zovu li je i danas Lana zbog serije te je objasnila koliko joj je to utjecalo na glumačku karijeru.

Koje su ti najdraže uspomene sa snimanja 'Zabranjene ljubavi'?

Bili smo mladi i razigrani. Bilo nam je super na setu jer smo stvarno bili ekipa i to mi je dandanas najvažnije kad radim. I čula sam da ljudi koji su nastavili raditi dalje sapunice godinama nikad takva organizacija nije bila. Nama se činilo da se sve raspadalo i doslovce se sve znalo raspadati, ali nekako smo mi bili jako ujedinjeni pa je sve bilo lako.

To je bio početak tvoje karijere?

To su neki glumački počeci. Ja sam bila u nekim dramskim učilištima pa me tako Sanja Vejnović pronašla i to je bio prvi put da sam onako ozbiljno bila pred kamerom. Sjećam se da smo imali taj neki najvažniji sastanak s produkcijom i oni su nas posjeli, svu nas dječicu i rekli: 'Ono što ćete sad doživjeti u sljedećim mjesecima, to neće moći razumjeti nitko van ove prostorije, van vašeg kruga i zaista je tako bilo. Bio je ogroman hype i svi su znali tko smo. I mi smo možda nekako bili i bliskiji jedni s drugima jer smo to prolazili zajedno.

Što je još Petra Kurtela ispričala u intervjuu, doznajte u videu.

Studijsku emisiju '20 godina zajedno' pogledajte na platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: