Pobjednik prve sezone 'Života na vagi' Ivan Krolo za RTL.hr o životu nakon showa: 'Pobijedio sam i pronašao ljubav'

Ivan Krolo, pobjednik prve sezone 'Života na vagi' povodom RTL-ovog 20. rođendana prisjetio se trenutka kada se prijavio u show koji mu je promijenio život. Za RTL.hr podijelio je svoje najdraže trenutke iz 'Života na vagi' i otkrio kako mu se život promijenio nakon sudjelovanja u showu.

"Bilo je zanimljivo. Nismo znali u što se upuštamo točno. Bilo je toga u Americi, ali ja stvarno nisam to gledao kako bi to trebalo izgledati, tako da se nisam nešto previše upućivao u to. Meni je samo bilo da upadnem unutra i da probam smršaviti, da probam riješiti taj teret s leđa i eto ostvarila mi se želja. Pobijedio sam u prvoj sezoni. Meni je sve bilo super, sve mi je bilo zanimljivo. Čak mi je najzanimljivije bilo kada je počelo emitiranje i kada smo organizirali besplatni trening na Jarunu s Mariom Mlinarićem. To je bio show program", rekao je Ivan te dodao kako su bili iznenađeni odazivom te da se na Jarunu okupilo preko tisuće ljudi.