Povratak nakon 20 godina! Anita Beljan za RTL.hr o 'Zabranjenoj ljubavi': 'Kao da smo bili na maturalcu'

Anita Beljan za RTL.hr progovorila je o svojoj neočekivanoj glumačkoj karijeri te otkrila kako su izgledala snimanja 'Zabranjene ljubavi' i prepoznaju li je ljudi i danas.

Nisi se planirala baviti glumom prije 'Zabranjene ljubavi'?

Ja sam te godine krenula na prijemni ispit za pravo, taman sam završila srednju školu. Krenule su neke audicije za koje nismo znali za što su točno i kad sam prošla prvi krug, to jest otišla sam na audiciju jer sam dotad statirala i mislila da sam to obavila, ali su onda zvali da sam prošla u drugi krug. Tad još uvijek nisam znala za što sam prošla u drugi i onda su rekli da se radi o snimanju hrvatske serije, ali još uvijek nisam znala da se radi od jednoj od, glavnoj ulozi i onda su roditelji već počeli imati manje tolerancije jer sam se taman u tom periodu spremala za prijemni, trebala sam imati najduže i najluđe ljeto poslije srednje škole, međutim negdje šesti, sedmi mjesec mi je rečeno da sam dobila ulogu i htjela sam to probati pa su pali svi planovi u vodu. Plakala sam pa su mi ipak dozvolili da odem pet dana s prijateljima na more.