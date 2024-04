RTL proslavio 20 godina u Hrvatskoj eventom godine uz brojne uvažene goste

Ponos nije skrivala ni predsjednica Uprave RTL-a Hrvatska, Stella Litou. "Proteklih 20 godina RTL Hrvatska je priča o inovativnosti, kreativnosti i otpornosti. RTL je utkan u tkivo ove nacije i za to su zaslužni izvanredni ljudi na RTL-u kojima je jako stalo do snage istine i sjajnog pripovijedanja. Proteklih 20 godina ljudi su na RTL-u tim koji se kreće kao jedan, koji napreduje u dobrim vremenima, ali što je najvažnije oduševljava motivacijom, brigom, poštovanjem i timskim radom u izazovnim vremenima", ustvrdila je predsjednica Uprave RTL-a Hrvatska i istaknula svoj ponos što je na čelu RTL-a.

Voditeljica RTL Danas Ana Brdarić Boljat otkrila je svoje prvo sjećanje na RTL. "Moj rođendan 2004. godine 4. ožujka. Bilo je to nezaboravno iskustvo. Potpisala sam ugovor, postala sam dio sjajne RTL-ove ekipe i zabavili smo se do dugo u noć. Ne samo da smo slavili moj rođendan nego smo slavili zato što smo bili jako dobra ekipa i slavili smo to svoje prijateljstvo i početak jedne divne priče", ispričala je.