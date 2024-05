Sanja Vejnović za RTL.hr o 'Zabranjenoj ljubavi' i reakcijama na njenu ulogu: 'Jedno dijete se rasplakalo'

Sanja Vejnović prisjetila se snimanja hit-serije 'Zabranjena ljubav' koja je osvojila cijelu Hrvatsku, a u njoj prvotno nije trebala glumiti već je pomogla u pronalasku glumačke postave. Legendarna glumica za RTL.hr progovorila je o ulozi Viktorije i kako su gledatelji reagirali kada bi je vidjeli na ulici.

Vi prvotno niste trebali glumiti u 'Zabranjenoj ljubavi'?

Ja sam prvotno radila casting za seriju. Nisam ja bila odabrana za Viktoriju, ja sam radila casting i onda me tijekom castinga stalno producentica gledala i govorila: 'Ti bi bila dobra Viktorija'. Ja sam stalno dovodila druge glumice za tu ulogu i na koncu nakon što smo sve pogledali, ona je rekla: 'Ne, ja i dalje mislim da bi ti bila najbolja Viktorija.

Jeste li bili uzbuđeni zbog snimanja 'Zabranjene ljubavi'?

Jako smo bili uzbuđeni s obzirom da je to bila prva sapunica i da se nitko nije naučio na taj tempo rada, toliko sati dnevno svaki dan.

Svi su bili zaluđeni serijom, kako je izgledao izlazak na ulicu?

Zatrašujuće jer ja sam glumila zloću i onda sam doživljavala da su me mrko gledali. Doživjela sam da se jednom jedno dijete rasplakalo kad me vidjelo na cesti i reklo: 'Viktorija' i onda je mama rekla: 'To je glumica'. I onda sam ja rekla: 'Dušo, to ja samo glumim, nisam ti ja takva'. I tako sam se ispričavala za njezinu zloću što valjda znači da sam je uvjerljivo glumila kad su me poistovjetili.

