Tina iz 'Superpara' za RTL.hr o suprugu Davoru: 'Ne znam kako bismo jedan bez drugoga'

Tina Malnar za RTL.hr ispričala je koliko je 'Superpar' utjecao na njezin život i kako su njezina djeca reagirala na sudjelovanje u showu te je otkrila bi li voljela ponovno sudjelovati u nekoj takvoj emisiji.

Kako je pojavljivanje u showu 'Superpar' utjecalo na vaš život?

Iz početka ti je čudno i mislila sam: 'Tko će mene prepoznati? Neće mene nitko prepoznati'. Prvo je to, a onda se malo pomiriš s tim da te netko prepozna. Onda opet s vremenom zaboraviš zato što ne ideš za tim. Mislim da mi to nije toliko bitno. Kako bih rekla, meni je bitnije imati obitelj, mir i to je to, ali u tome sudjelovati opet je lijepo.

Bili ste omiljeni fanovima. Kako ste se zbog toga osjećali?

Mi smo bili prva sezona i nismo uopće znali što ćemo raditi, kako bi to trebalo biti, da li bismo mi trebali ispasti dobri. Mislim da smo mi ispali takvi kakvi jesmo, da se nismo pravili.

Što je još Tina otkrila u intervjuu, pogledajte u videu.

Studijsku emisiju '20 godina zajedno' pogledajte na platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: