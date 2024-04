Tomislav Jelinčić za RTL.hr o snazi televizije: 'Kad vidiš da si nekome pomogao, za takve trenutke se živi'

Voditelj i urednik RTL-a Danas Tomislav Jelinčić za RTL.hr prisjetio se prvih vijesti na RTL-u koje je vodio i reakcijama ljudi na njih te interakciji s gledateljima.

Sjećate li se prvih vijesti koje ste vodili na RTL-u?

O da, da. To su bile prve vijesti općenito RTL-a. Spremali smo se za njih mjesecima i svi smo ih jedva čekali: 'Daj, kad će to već jednom krenuti.' Kad dva mjeseca radiš svaki dan kao da ide uživo, a zapravo ne ide, onda ti je već malo dosta probavanja kao što je valjda nogometašima dosta treninga nego hoće zaigrati utakmicu. Tako smo mi jedva čekali da krene. I kad je tog 30. krenulo, nije se zaustavilo do danas.

Jeste li imali tremu u tom trenutku?

Nije bilo baš treme kao takve nego smo bili svi uzbuđeni jer kreće nešto novo. Bila su velika očekivanja od nas. Dolazi nova televizija, svjetska televizija. Veliki RTL stiže. Najavljivano je da će biti puno bolja slika, puno bolji pogled, puno bolje obrađene teme i bile su. Nekako je sve to dobro išlo i eto, zadovoljni smo. Bilo je uzbuđenje hoćemo li ispuniti ta sva očekivanja i prve reakcije su zaista bile... lako za prvu emisiju, treba ostati, treba poslije zadržati tjednima, mjesecima isti nivo jer sve se baca na prvu emisiju, a onda poslije kao lako ćemo. Mi nismo dopustili lako ćemo nego smo išli glavom kroz zid.

