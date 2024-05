Vlado Šola za RTL.hr o showu 'Pobijedi Šolu' i reakcijama mlađe generacije: 'Često mi kažu...'

Vlado Šola prisjetio se svoje suradnje s RTL-om koji je proslavio 20 godina rada u Hrvatskoj te je progovorio o showovima u kojima je sudjelovao i uputio čestitku.

Kakve uspomene vas vežu uz RTL?

Vežu me lijepe uspomene i moj početak na RTL-u bio je vezan uz 2009. i Svjetsko prvenstvo u Hrvatskoj, a nakon toga sam odmah nastavio sa showovom 'Pobijedi Šolu' što je bio sjajan show i dvije sezone smo odradili. Evo, i danas me ljudi susreću na cesti i ove mlađe generacije, koje su u međuvremenu narasle, često mi kažu kako su pratile taj show i da je bio izvrstan i da bi voljeli da se to ponovi na neki način.

Bili ste i dio showa 'Masked Singer'?

Bio sam i u 'Masked Singeru' Ajkula Drakula. I to je bio jedan interesantan show jer sam se našao u poziciji u kojoj do tada nikad nisam bio. Naime, ja nikad u životu nisam pjevao jer smatram da ne znam pjevati. Nisam se htio nigdje sramotiti i nikad nisam pjevao i sad sam se prvi put našao u situaciji da moram pjevati i još pred auditorijem. Međutim, olakotno je bilo to što sam imao masku i nitko nije znao tako da tu barijeru srama sam s tim pokrivao.

