Zdravko Lamot za RTL.hr o odnosu s Marinom Bajlo i velikoj promjeni: 'To je sad nedavno bilo'

Zdravko Lamot za RTL.hr otkrio je koliko mu je sudjelovanje u prvom hrvatskom 'Big Brotheru' promijenilo život, je li mu žao što nije pobijedio, a osvrnuo se i na odnos s Marinom Bajlom te progovorio o svojoj obitelji.

Koliko ti je 'Big Brother' promijenio život?

Pa za 180 stupnjeva. Doslovno smo od nepoznatih ljudi postali poznati ljudi cijeloj Hrvatskoj. Trebalo se prilagoditi tome. To je jedan proces koji je trebao vremena. Isto tako kako smo se trebali prilagoditi samoj kući i izolaciji, tako smo se trebali prilagoditi vani pred svim tim ljudima. Promijenio me dosta jer upoznaš sve žive ljude koje si prije gledao na televiziji pa je to bila fora, tebe svi znaju. Imao sam dvadesetak godina i mislio sam na samo izlaske, druženja. Iz neke perspektive kasnije, to je pozitivna promjena jer sve te veze, poznanstva značile su nešto za potencijalni posao tako da je definitivno to meni bilo super.