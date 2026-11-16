RTL Danas donosi specijalnu emisiju: 'Sjećanje na žrtve Domovinskog rata - 35 godina poslije'

Trideset i pet godina nakon ratnih stradanja, RTL-ova ekipa u specijalnoj emisiji donosi priče o ljudima, mjestima i događajima koji su trajno obilježili hrvatsku povijest. Kroz javljanja reportera s terena, razgovore i priče koje čuvaju sjećanje na žrtve Domovinskog rata, emisija će se osvrnuti na ratne događaje, njihovo nasljeđe i značenje sjećanja za generacije koje dolaze. Poseban naglasak stavljen je na Vukovar i Škabrnju, mjesta čije su žrtve postale trajni simboli stradanja, otpora i sjećanja.

"Postoje datumi koje ne obilježavamo samo u kalendaru, a osamnaesti studenoga jedan je od njih. Trideset i pet godina poslije, Vukovar i Škabrnja i dalje nas uče što znače hrabrost, žrtva i ljubav prema domu. Kao novinari imamo dužnost čuvati te priče od zaborava, s poštovanjem prema svakom imenu i svakoj obitelji koja još traga za svojim najmilijima", kazala je Željka Marijanović, direktorica Informativnog programa RTL-a.

Specijalnu emisiju od 45 minuta vodit će Tomislav Jelinčić koji će u studiju ugostiti jednog od najpoznatijih i najutjecajnijih hrvatskih televizijskih novinara, reportera, autora emisije 'Dosje Jarak' te branitelja u Domovinskom ratu - Andriju Jarka. Urednik specijala je Antonio Zavada, a gledateljima će se s terena u Slavoniji javljati reporteri Dajana Šošić, Kristina Čirjak i Bojan Uranjek dok će iz Škabrnje izvještavati Nikolina Radić.

Specijalno izdanje RTL-a Danas 'Sjećanje na žrtve Domovinskog rata - 35 godina poslije' gledajte u srijedu, 18. studenoga, u 13:30 sati na RTL-u i platformi Voyo.