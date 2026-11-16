Novosti
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Vijesti Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Novosti

RTL Danas donosi specijalnu emisiju: 'Sjećanje na žrtve Domovinskog rata - 35 godina poslije'

U srijedu, 18. studenoga, od 13:30 sati RTL Danas prikazuje posebno izdanje emisije posvećeno Danu sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Danu sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje

RTL.hr
16.11.2026 14:29

Trideset i pet godina nakon ratnih stradanja, RTL-ova ekipa u specijalnoj emisiji donosi priče o ljudima, mjestima i događajima koji su trajno obilježili hrvatsku povijest. Kroz javljanja reportera s terena, razgovore i priče koje čuvaju sjećanje na žrtve Domovinskog rata, emisija će se osvrnuti na ratne događaje, njihovo nasljeđe i značenje sjećanja za generacije koje dolaze. Poseban naglasak stavljen je na Vukovar i Škabrnju, mjesta čije su žrtve postale trajni simboli stradanja, otpora i sjećanja.

"Postoje datumi koje ne obilježavamo samo u kalendaru, a osamnaesti studenoga jedan je od njih. Trideset i pet godina poslije, Vukovar i Škabrnja i dalje nas uče što znače hrabrost, žrtva i ljubav prema domu. Kao novinari imamo dužnost čuvati te priče od zaborava, s poštovanjem prema svakom imenu i svakoj obitelji koja još traga za svojim najmilijima", kazala je Željka Marijanović, direktorica Informativnog programa RTL-a.

Specijalnu emisiju od 45 minuta vodit će Tomislav Jelinčić koji će u studiju ugostiti jednog od najpoznatijih i najutjecajnijih hrvatskih televizijskih novinara, reportera, autora emisije 'Dosje Jarak' te branitelja u Domovinskom ratu - Andriju Jarka. Urednik specijala je Antonio Zavada, a gledateljima će se s terena u Slavoniji javljati reporteri Dajana Šošić, Kristina Čirjak i Bojan Uranjek dok će iz Škabrnje izvještavati Nikolina Radić.

Specijalno izdanje RTL-a Danas 'Sjećanje na žrtve Domovinskog rata - 35 godina poslije' gledajte u srijedu, 18. studenoga, u 13:30 sati na RTL-u i platformi Voyo.

Sjećanje na žrtve Domovinskog rata - 35 godina poslije RTL Voyo RTL Danas
Novosti

PRAVILA KREATIVNOG NAGRADNOG NATJEČAJA "KIMI TREBA NOVI NADIMAK"

Moglo bi te zanimati

RTL Danas specijal 'Zbogom, Mišo'- uživo s Poljuda sutra od 15.30 sati

Ovakve ih još niste vidjeli! Voditelji Ana i Tomislav zaplesali usred studija 'RTL-a Danas'

'RTL Danas' dobiva novo lice! Upoznajte meteorologa Iliju Marina: 'Ovo mi je prvo televizijsko iskustvo'

Pogledajte prvo javljanje uživo iz vile 'Love Island Adria' dok aplikacija već ruši sve rekorde

Ovako bi voditelji 'RTL-a Danas' izgledali u 80-ima

Voditelj Tomislav Jelinčić podijelio fotku s prvog dana škole: Pogledajte kako je izgledao!

Pročitaj na Net.hr
Eric Clapton održat će koncert u Hrvatskoj: U Zagreb se vraća nakon gotovo 48 godina
Glumica Gemma Chan opisala traumatično iskustvo: 'Preživjela sam seksualni napad'
Ovako sada izgleda skupocjeni džip Aleksandre i Filipa koji im je zapaljen ispred kuće
Sakrila lice, ali ne i bujno poprsje: Cardi B zasjenila Susan Dell i slavne dame na gala večeri
Glazbenik otkrio zašto ne priča s Lepom Brenom: 'Uvijek je imala distancu prema meni'
Foo Fighters dolaze u Zagreb: U lipnju 2027. sviraju na INmusic Festivalu
Svojom ljepotom osvojila je Hrvatsku, ali i svijet: Ovo su najbolja izdanja Laure Gnjatović
Utrka još jednom pada u drugi plan: 'Zašto ne slušaš? Još nećeš ni stopirati jer nije po tvom!'
Cvita poručuje Zori da se vrati u Zagreb, a Ante prijeti Kati da mora napustiti Vrilo
Nakon borbe s rakom povukla se iz javnosti, a sada se vraća na velika vrata: Gdje je danas Kate?